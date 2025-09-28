बिहार चुनाव: NDA में सीटों का ऐलान नवरात्र बाद, अमित शाह का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अमित शाह ने सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के सभाकक्ष में मिथिला व तिरहुत क्षेत्र के 11 सांगठनिक जिलों के 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया कि उत्तर बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट और मजबूत है। दुर्गापूजा के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की घोषणा से पहले बिहार के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भाजपा का प्रत्याशी मानकर काम करें। गृह मंत्री शनिवार को समस्तीपुर के सरायरंजन में उत्तर बिहार और फारबिसगंज में पूर्णिया, कोसी, भागलपुर प्रमंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए हर बूथ को जीतने का मंत्र दिया।

