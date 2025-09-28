union home minister amit shah said nda will announced seat distribution after naratrai for bihar assembly elections बिहार चुनाव: NDA में सीटों का ऐलान नवरात्र बाद, अमित शाह का ऐलान, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsunion home minister amit shah said nda will announced seat distribution after naratrai for bihar assembly elections

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अमित शाह ने सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के सभाकक्ष में मिथिला व तिरहुत क्षेत्र के 11 सांगठनिक जिलों के 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया कि उत्तर बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, समस्तीपुर/अररियाSun, 28 Sep 2025 05:20 AM
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट और मजबूत है। दुर्गापूजा के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की घोषणा से पहले बिहार के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भाजपा का प्रत्याशी मानकर काम करें। गृह मंत्री शनिवार को समस्तीपुर के सरायरंजन में उत्तर बिहार और फारबिसगंज में पूर्णिया, कोसी, भागलपुर प्रमंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए हर बूथ को जीतने का मंत्र दिया।

उधर, फारबिसगंज हवाई अड्डा में पूर्णिया, कोसी और भागलपुर प्रमंडल के चार हजार से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारी बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो सीमावर्ती क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार से घुसपैठियों को चुन-चुन कर भगाएंगे। यह चुनाव सिर्फ बिहार को प्रगति व समृद्धि के पथ पर लाने और बाढ़ मुक्त बनाने का नहीं बल्कि घुसपैठियों को भगाने और बिहार में जंगल राज आने से रोकने का है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को 160 से ज्यादा सीट जिताने का संकल्प लेना होगा।

