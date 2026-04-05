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बिहार में यूनिसेफ, यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ ने कामकाज किया बंद, टीकाकरण पर असर

Apr 05, 2026 06:37 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
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2021 से 2026 तक एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) और राज्य स्वास्थ्य समिति मिलकर चला रही थी और इन लोगों का बीते 31 मार्च तक कांट्रैक्ट था। बावजूद बीते 31 मार्च को तीनों संगठनों ने आगे काम न करने का निर्णय सुना दिया और कांट्रैक्ट आगे बढ़ाने से मना कर दिया।

बिहार में यूनिसेफ, यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ ने कामकाज किया बंद, टीकाकरण पर असर

Bihar News: भागलपुर समेत पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यरत यूनिसेफ (यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड), डब्ल्यूएचओ (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) और यूएनडीपी (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम) ने अपना कामकाज बंद कर दिया है। इन संगठनों ने न केवल आगे काम न करने का निर्णय लिया है, बल्कि अपने कर्मचारियों-पदाधिकारियों को घर बिठा दिया है। सिर्फ जिला में कार्यरत डब्ल्यूएचओ कार्यालय को खोला गया है, जहां पर दो से तीन कर्मचारी तैनात हैं। इन संगठनों के काम न करने के कारण पूरे बिहार में नियमित टीकाकरण से लेकर विशेष टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है।

यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और यूएनडीपी के बिहार के सभी 38 जिलों में कुल 706 कर्मचारी-पदाधिकारी कार्यरत थे। इनमें से यूनिसेफ के 368, विश्व स्वास्थ्य संगठन के करीब तीन सौ तो यूएनडीपी के 38 कर्मचारी-पदाधिकारी शामिल थे। वहीं भागलपुर की बात करें तो इन तीनों संगठन के कुल 21 कर्मचारी-पदाधिकारी कार्यरत थे। इनमें से यूएनडीपी के दो, डब्ल्यएचओ के नौ और यूनिसेफ के 10 कर्मचारी-पदाधिकारी शामिल थे। साल 2005 से ये लोग कार्यरत थे। साल 2016 तक ये तीनों संगठन चला रहे थे, इसके बाद 2017 से 2021 तक सरकार और यूनिसेफ मिलकर चलाया।

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2021 से 2026 तक एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) और राज्य स्वास्थ्य समिति मिलकर चला रही थी और इन लोगों का बीते 31 मार्च तक कांट्रैक्ट था। बावजूद बीते 31 मार्च को तीनों संगठनों ने आगे काम न करने का निर्णय सुना दिया और कांट्रैक्ट आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ इन तीनों संगठनों के 706 कर्मचारी-पदाधिकारी घर बैठने को मजबूर हो गये। इन तीनों संगठनों के काम न करने की स्थिति में न केवल जिले में टीकाकरण बल्कि इसके प्रबंधन, निगरानी से लेकर प्रशिक्षण तक पर संकट आ गया है। भागलुपर के जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी डॉ. धनंजय कुमार ने कहा कि फिलहाल कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है। हटाए गए लोगों का काम दूसरी एजेंसी के जरिए कराया जा रहा है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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