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प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला दोगुना बढ़ा, RTE में एडमिशन की डेट 30 अप्रैल तक बढ़ी

Apr 21, 2026 03:32 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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बिहार में RTE के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का नामांकन पिछले साल के 28,500 से बढ़कर 58,536 हो गया है। शिक्षा विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। 5 मई को स्कूलों का आवंटन होगा। वैशाली जिले में सर्वाधिक 3544 बच्चों का दाखिला हुआ है।

प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला दोगुना बढ़ा, RTE में एडमिशन की डेट 30 अप्रैल तक बढ़ी

Bihar News: बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) अब धरातल पर मजबूती से उतरता दिख रहा है। राज्य के निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों के दाखिले में इस साल दो गुना इजाफा हुआ है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सत्र 2026-27 में अब तक 58,536 बच्चों का नामांकन हो चुका है, जबकि पिछले सत्र (2024-25) में यह संख्या मात्र 28,500 थी। शिक्षा विभाग ने उन बच्चों के लिए एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया है जो अब तक नामांकन के लिए पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। अब अभिभावक ‘ज्ञानदीप पोर्टल’ के माध्यम से आगामी 30 अप्रैल तक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

2 मई तक सत्यापन होगा पूरा

इस प्रक्रिया के तहत, पंजीकृत छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन 2 मई तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 5 मई को ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। चयनित छात्र आवंटित विद्यालयों में 6 मई से 21 मई के बीच अपना नामांकन सुनिश्चित करा सकेंगे। विभाग का अनुमान है कि इस नए चरण के पूरा होने के बाद कुल नामांकित बच्चों की संख्या 62 हजार के पार पहुँच जाएगी। गौरतलब है कि इस समय पोर्टल पर राज्य के लगभग 16 हजार निजी स्कूल निबंधित हैं, जहाँ गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की राह आसान हुई है।

वैशाली अव्वल, किशनगंज फिसड्डी

नामांकन के आंकड़ों पर नजर डालें तो विभिन्न जिलों के बीच काफी अंतर स्पष्ट रूप से देखा गया है। राज्य में सबसे अधिक उत्साह वैशाली जिले में देखने को मिला है, जहाँ रिकॉर्ड 3544 बच्चों का दाखिला हुआ है। इसके बाद गया (3495), समस्तीपुर (3009) और राजधानी पटना (2997) टॉप जिलों की सूची में शामिल हैं। वहीं, बेगूसराय में 2972, नालंदा में 1894, मुजफ्फरपुर में 1837 और मधुबनी में 1712 बच्चों का नामांकन हुआ है। इन बेहतर आंकड़ों के विपरीत, सबसे कम नामांकन किशनगंज जिले में दर्ज किया गया है, जहाँ केवल 300 बच्चों ने ही दाखिला लिया है।

क्या है RTE और 25% कोटा

भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून इसलिए लागू किया था ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी बेहतर शिक्षा से वंचित न रहें। इस कानून के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय को अपनी कुल सीटों का 25 फीसदी कोटा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। बिहार सरकार ने इसे पारदर्शी बनाने के लिए 'ज्ञानदीप पोर्टल' विकसित किया है, जहाँ अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चे सीधे आवेदन कर सकते हैं।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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