पहले पटना, फिर दरभंगा, भागलपुर समेत अन्य शहरों में बनेंगे अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर; तैयारी शुरू
बिहार में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर से ट्रैफिक को सुव्यवस्थित किया जाएगा। बड़े शहरों में यातायात के दबाव को कम करने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भूमिगत सड़क गलियारे बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत राजधानी पटना से होगी। फिर, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर समेत अन्य शहरों में भी काम होगा।
संजय कुमार, भागलपुर। बिहार के शहरों में सड़कों पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात देने के लिए राज्य सरकार अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पथ निर्माण विभाग इस परियोजना को धरातल पर उतारने के काम में जुट गया है। सबसे पहले राजधानी पटना में भूमिगत सड़क गलियारा यानी अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। फिर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर समेत अन्य शहरों में भी ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने इस परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी (व्यवहार्यता अध्ययन) के लिए 18.21 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। फिजिबिलिटी स्टडी से यह पता लगाया जाएगा कि अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर किन-किन इलाकों में व्यावहारिक होंगे। इस अध्ययन के जरिए मिट्टी की जांच, भूजल स्तर, संभावित रूट अलाइनमेंट और तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण किया जाएगा।
BSRDCL को अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर का जिम्मा
पूरी परियोजना के क्रियान्वयन और निगरानी का जिम्मा बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) को सौंपा गया है। विभागीय निर्देशों के अनुसार, सभी पहलुओं का सर्वेक्षण कर मौजूदा वित्तीय वर्ष में फिजिबिलिटी स्टडी की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपने का लक्ष्य है।
फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद बजट तय होगा
रिपोर्ट मिलने के बाद कॉरिडोर के निर्माण की रूपरेखा और बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। शुरुआती चरण में राजधानी पटना के उन व्यस्ततम इलाकों को भूमिगत सड़कों के जरिए जोड़ा जाएगा, जहां रोजाना भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके बाद भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, गयाजी, समस्तीपुर समेत राज्य के अन्य जिलों में भी सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर काम होगा। इसके लिए सर्वेक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है।
पथ निर्माण विभाग के मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। पटना के बाद अन्य जिलों में भी फिजिबिलिटी स्टडी होगी। इससे आम नागरिकों के समय और ईंधन की बचत होने के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।