विसर्जन के दौरान पुजारी की मौत, दुर्गा पूजा पंडाल में बेकाबू स्कॉर्पियो ने चार को कुचला; मचा कोहराम

पूर्णिया के बैरिया गांव में विसर्जन के दौरान पूजा पंडाल में एक बेकाबू स्कॉर्पियो घुस गई। ठोकर लगने से चार लोग घायल हो गए जिनमें से जख्मी पुजारी की मौत हो गई।

दशहरा पर मां की प्रतिमा के विसर्जन के साथ दुर्गा पूजा संपन्न हो गया। मगर बिहार के पूर्णिया में विसर्जन के दौरान एक स्कॉर्पियो ने ऐसा कोहराम मचाया जिसे बायसी के लोग भूल नहीं पाएंगे। बायसी के बैरिया गांव में स्कॉर्पियो एक पूजा पंडाल में घुस गया और चार लोगों को ठोकर मार दी। घटना में पुजारी की मौत हो गई तो मां की अराधना कर रहीं चार महिलाएं जख्मी हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत पुजारी की पहचान भागवत मंडल के रूप में की गयी है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को बैरिया में एक पूजा पंडाल में मां की विदाई की तैयारी चल रही थी। पुजारी विसर्जन करा रहे थे जिसमें कई श्रद्धालु शामिल थे। उसी समय गांव का ही एक युवक स्कॉर्पियो लेकर आया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक अचानक गाड़ी से बेकाबू हो गई और सीधे पूजा पंडाल में घुस गई। स्कॉर्पियो पंडाल के एक हिस्से से प्रवेश कर दूसरी ओर से निकलते हुए समीप के खेत में पलट गई। इस दौरान वहां बैठे पुजारी भगवत मंडल और चार महिलाओं को कुचल दिया गया।

घटना से पूजा पंडाल में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने सबों को ऑटो की मदद से बायसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया लेकिन, रास्ते में ही पुजारी भगवत मंडल की मौत हो गई। चारों घायल महिलाओं को पीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सबको पूर्णियां सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुजारी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।