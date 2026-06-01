ट्रिमर से बाल सेट कर रहे थे चाचा, तभी सगे भतीजे ने माथे से सटाकर मारी गोली; मौके पर मौत
Bihar Crime News: अररिया के बलवा गांव में भू-विवाद को लेकर कलयुगी भतीजे ने अपने सगे चाचा परवेज आलम की कमरे में घुसकर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी।
Bihar Crime News: बिहार के अररिया जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक भतीजे ने मामूली जमीन विवाद के चलते अपने ही सगे चाचा की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस दुस्साहसिक हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और बलवा गांव में भारी तनाव का माहौल व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और परिजनों के चीत्कार से पूरा गांव दहल उठा है।
पिता की मौत पर बलिया से आया था मृतक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक घटना अररिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बांसबाड़ी पंचायत के बलवा गांव की है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय परवेज आलम के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, परवेज उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक मदरसे में हाफिज की नौकरी करता था। करीब 10 दिन पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसकी खबर सुनकर वह अपने पैतृक गांव बलवा आया हुआ था। वह बकरीद का त्योहार बीतने के बाद वापस बलिया स्थित मदरसे में अपनी ड्यूटी पर लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भतीजे ने उसे मौत के घाट उतार दिया।
बाल सेट करने के दौरान माथे पर दागी गोली
मृतक के बड़े भाई मो. राहिल ने पुलिस को बताया कि रविवार की देर शाम परवेज आलम अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था और ट्रिमर से अपने बाल सेटिंग कर रहा था। इसी दौरान उनके रिश्ते का सगा भतीजा मो. साहिल अचानक कमरे के भीतर दाखिल हुआ। इससे पहले कि परवेज कुछ समझ पाता, साहिल ने सीधे उसके माथे में कट्टा सटाकर गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। गोली लगने के बाद परवेज खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। गोली चलने की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग कमरे में पहुंचे तो हड़कंप मच गया। परिजन आनन-फानन में उसे बाइक पर लादकर सदर अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जमीनी विवाद में हुई हत्या
मामले की गंभीरता को देखते हुए अररिया के एसपी जितेन्द्र कुमार ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर गंभीर भू-विवाद चल रहा था, इसी रंजिश में भतीजे ने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया है। एसपी ने साफ कहा कि आरोपी भतीजे मो. साहिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित कर दी गई है जो संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी को जल्द ही दबोचकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें