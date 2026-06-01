Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रिमर से बाल सेट कर रहे थे चाचा, तभी सगे भतीजे ने माथे से सटाकर मारी गोली; मौके पर मौत

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, अररिया
share

Bihar Crime News: अररिया के बलवा गांव में भू-विवाद को लेकर कलयुगी भतीजे ने अपने सगे चाचा परवेज आलम की कमरे में घुसकर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी।

ट्रिमर से बाल सेट कर रहे थे चाचा, तभी सगे भतीजे ने माथे से सटाकर मारी गोली; मौके पर मौत

Bihar Crime News: बिहार के अररिया जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक भतीजे ने मामूली जमीन विवाद के चलते अपने ही सगे चाचा की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस दुस्साहसिक हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और बलवा गांव में भारी तनाव का माहौल व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और परिजनों के चीत्कार से पूरा गांव दहल उठा है।

पिता की मौत पर बलिया से आया था मृतक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक घटना अररिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बांसबाड़ी पंचायत के बलवा गांव की है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय परवेज आलम के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, परवेज उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक मदरसे में हाफिज की नौकरी करता था। करीब 10 दिन पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसकी खबर सुनकर वह अपने पैतृक गांव बलवा आया हुआ था। वह बकरीद का त्योहार बीतने के बाद वापस बलिया स्थित मदरसे में अपनी ड्यूटी पर लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भतीजे ने उसे मौत के घाट उतार दिया।

बाल सेट करने के दौरान माथे पर दागी गोली

मृतक के बड़े भाई मो. राहिल ने पुलिस को बताया कि रविवार की देर शाम परवेज आलम अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था और ट्रिमर से अपने बाल सेटिंग कर रहा था। इसी दौरान उनके रिश्ते का सगा भतीजा मो. साहिल अचानक कमरे के भीतर दाखिल हुआ। इससे पहले कि परवेज कुछ समझ पाता, साहिल ने सीधे उसके माथे में कट्टा सटाकर गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। गोली लगने के बाद परवेज खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। गोली चलने की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग कमरे में पहुंचे तो हड़कंप मच गया। परिजन आनन-फानन में उसे बाइक पर लादकर सदर अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जमीनी विवाद में हुई हत्या

मामले की गंभीरता को देखते हुए अररिया के एसपी जितेन्द्र कुमार ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर गंभीर भू-विवाद चल रहा था, इसी रंजिश में भतीजे ने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया है। एसपी ने साफ कहा कि आरोपी भतीजे मो. साहिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित कर दी गई है जो संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी को जल्द ही दबोचकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिहार MLC चुनाव का बिगुल, नामांकन आज से शुरू; क्या रोहिणी आचार्य लड़ेंगी चुनाव?
ये भी पढ़ें:बिहार की पंचायतों के लिए खुला खजाना, वित्त आयोग से मिला ₹51,923 करोड़ का फंड
ये भी पढ़ें:मां बनने वाली में 11 प्रतिशत नाबालिग लड़कियां, बिहार में सर्वे के बाद खुलासा

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।