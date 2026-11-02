चाचा ने भतीजी से बार-बार किया रेप, 14 साल की नाबालिग बच्ची 7 माह की प्रेग्नेंट; आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता की उम्र मात्र 14 साल है और वह सात महीने की गर्भवती है।
बासोपट्टी (मधुबनी), एक संवाददाता। बिहार के मधुबनी में रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। एक चरित्रहीन चाचा ने 14 वर्षीय नाबालिग भतीजी को बार-बार अपनी भतीजी को हवस का शिकार बनाया। मामला उजागर होने पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी चाचा संतोष साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता सात माह की गर्भवती है। पीड़िता के बयान के आधार पर शनिवार शाम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला बताया जा रहा है। कांड उजागर होने के बाद इलाके के लोग हैरत में पड़ गए हैं।
प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने चाचा पर लंबे समय से अलग-अलग मौकों पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि आरोपी ने जितिया पर्व के दौरान भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी पीड़िता को डराकर चुप करा देता था। बच्ची की चुप्पी का फायदा आरोपी चाचा मौके निकाल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। किशोरी के शरीर में बदलाव दिखने के बाद परिजनों को उसके प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिली। 14 वर्ष की उम्र में सात माह की गर्भवती होने की बात पता चलने पर परिजन दंग रह गए। पूछने पर पीड़िता ने सच्चाई बयान कर दिया। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
आरोपी को जेल भेजा, डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा नमूना
थानाध्यक्ष कार्तिक भगत ने बताया कि पीड़िता के बयान पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने छापेमारी कर संतोष साह को उसके घर से गिरफ्तार किया। पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए मधुबनी भेजा गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तीन दिनों के भीतर आरोपी और पीड़िता का डीएनए जांच के लिए नमूना भेजा जाएगा। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए जांच रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पीड़िता के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले त्वरित गति से अनुसंधान की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें