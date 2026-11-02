चाचा ने भतीजी से बार-बार किया रेप, 14 साल की नाबालिग बच्ची 7 माह की प्रेग्नेंट; आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता की उम्र मात्र 14 साल है और वह सात महीने की गर्भवती है।

बासोपट्टी (मधुबनी), एक संवाददाता। बिहार के मधुबनी में रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। एक चरित्रहीन चाचा ने 14 वर्षीय नाबालिग भतीजी को बार-बार अपनी भतीजी को हवस का शिकार बनाया। मामला उजागर होने पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी चाचा संतोष साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता सात माह की गर्भवती है। पीड़िता के बयान के आधार पर शनिवार शाम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला बताया जा रहा है। कांड उजागर होने के बाद इलाके के लोग हैरत में पड़ गए हैं।

प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने चाचा पर लंबे समय से अलग-अलग मौकों पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि आरोपी ने जितिया पर्व के दौरान भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी पीड़िता को डराकर चुप करा देता था। बच्ची की चुप्पी का फायदा आरोपी चाचा मौके निकाल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। किशोरी के शरीर में बदलाव दिखने के बाद परिजनों को उसके प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिली। 14 वर्ष की उम्र में सात माह की गर्भवती होने की बात पता चलने पर परिजन दंग रह गए। पूछने पर पीड़िता ने सच्चाई बयान कर दिया। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

आरोपी को जेल भेजा, डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा नमूना थानाध्यक्ष कार्तिक भगत ने बताया कि पीड़िता के बयान पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने छापेमारी कर संतोष साह को उसके घर से गिरफ्तार किया। पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए मधुबनी भेजा गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।