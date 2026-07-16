बिहार में चाचा ने नाबालिग भतीजी से किया रेप, गर्भपात का दबाव बनाया तो सच्चाई हुई उजागर

बिहार के गयाजी जिले में एक चाचा ने अपनी भतीजी को हवस का शिकार बनाया। नाबालिग भतीजी अब गर्भवती हो गई है और चाचा उसपर गर्भपात कराने का दबाव बना रहा था। पिता ने अब इस मामले में थाने में केस दर्ज कराया है।

बिहार में एक चाचा ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। गयजी जिले मेें यहां चाचा ने अपनी ही भतीजी को हवस का शिकार बना डाला। नाबालिग लड़की अब गर्भवती और यह भी आरोप है कि चाचा उसपर गर्भपात कराने के लिए दबाव भी बना रहा है। बांकेबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह संवेदनशील मामला सामने आया है। पुलिस ने अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को बुधवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। मामले की पुष्टि सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार शाह ने की है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने करीब पांच महीने पहले अपनी नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बनाया था। लोक-लाज और आरोपी के खौफ के कारण पीड़िता ने यह बात किसी से नहीं कही। जब किशोरी गर्भवती हो गई, तब सच सबके सामने आ गया। आरोपी गर्भपात कराने का दबाव बना रहा था।

पिता की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई पीड़िता के पिता ने हिम्मत जुटाकर मंगलवार को बांकेबाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। तकनीकी इनपुट और स्थानीय मुखबिरों की मदद से पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष पवन कुमार और सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार शाह ने बताया कि पीड़िता का जल्द ही मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा। इस घटना के बाद से पूरे इलाके के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।