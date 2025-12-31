Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsUncle nephew died in road accident in Bihar commotion at hospital clashes with police
बिहार में सड़क हादसे में चाचा-भतीजा की दर्दनाक मौत, अस्पताल में हंगामा, पुलिस-पब्लिक में भिड़ंत

बिहार में सड़क हादसे में चाचा-भतीजा की दर्दनाक मौत, अस्पताल में हंगामा, पुलिस-पब्लिक में भिड़ंत

संक्षेप:

सदर अस्पताल में एक पुलिसकर्मी ने कह दिया कि धक्का मारने वाला ट्रक भाग गया है। इसी बात पर परिजन उग्र हो गये और पुलिसकर्मी से उलझ गये। अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवाया।

Dec 31, 2025 05:16 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहारशरीफ-नवादा मार्ग पर महानंदपुर गांव के पास बुधवार को दीपनगर थाना क्षेत्र के एनएच 20, ट्रक (ट्रेलर)के धक्के से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गयी। मरने वाले दोनों व्यक्ति रिश्तेदार थे। हादसे के बाद चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने ट्रक को जब्त कर लिया। इसी ट्रक की पहचान के लिए सदर अस्पताल में पुलिस व पब्लिक भिड़ गयी। परिजनों व पुलिसकर्मी के बीच नोक-झोंक व धक्का-मुक्की हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मृतकों की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र के पावा गांव निवासी बृजनंदन सिंह के 41 वर्षीय पुत्र मिथिलेश कुमार व सुधीर सिंह के 39 वर्षीय पुत्र कमलनयन के रूप में की गयी है। दोनों रिश्ते में चाचा-भतीजा लगते हैं। पुलिस शवों को जब्त कर सदर अस्पताल लायी। सदर अस्पताल में एक पुलिसकर्मी ने कह दिया कि धक्का मारने वाला ट्रक भाग गया है। इसी बात पर परिजन उग्र हो गये और पुलिसकर्मी से उलझ गये। अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवाया।

प्राइवेट कंपनी में काम करते थे दोनों

परिजनों ने बताया कि एक प्राइवेट कंपनी में कमलनयन एरिया सेल्स मैनेजर तो मिथलेश फिल्ड ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। बुधवार को कंपनी के काम से ही बाइक पर सवार होकर दोनों बिहारशरीफ जा रहे थे। तभी महानंदपुर गांव के पास ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी। इधर, चालक ने ट्रक लेकर भागने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पीछा किया तो ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

गांव में पसरा मातम

गांव के दो होनहार युवकों की मौत से मातम पसर गया है। दोनों घर के कमाऊ सदस्य थे। प्रभारी थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। नंबर के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है। लिखित शिकायत मिलने पर एफआईआर की जाएगी।

मुआवजे की मांग

एक साथ दो मौत से मातम और आक्रोश का माहौल बन गया। पुलिस पर ट्रक चालक को भगाने का आरोप लगाया गया। दोनों मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गयी है। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उचित सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Road Accident
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।