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VIDEO: चाचा ने भतीजी की कुदाल से काट कर दी हत्या, भीड़ ने आरोपी का घर फूंका; पुलिस ने भांजी लाठी

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पड़ोसी के घर से दूध लेकर घर लौट रही शंभू कुमार साह (35वर्ष) की पुत्री प्रीति कुमारी (7 वर्ष) की उसके चाचा राजू साह ने हत्या कर दी। आरोपी ने कुदाल से सिर कुचलकर उसपर कई वार किया।

Bihar Top News: बिहार के सुपौल में एक सनकी ने अपने रिश्ते की भतीजी की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। घटना सुपौल सदर थाना क्षेत्र के परसरमा वार्ड आठ में गुरुवार रात करीब 8.30 बजे की है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने पहले आरोपी चाचा राजू साह (30वर्ष) के ई-रिक्सा में आग लगाई फिर उसके घर में रखे चौकी समेत अन्य सामग्रियों में आग लगाई फिर उसका घर फूंक दिया। सूचना पाकर सुपौल और सहरसा दोनों जिलों के कई थानों की पुलिस और बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। पीट-पीटकर हत्या पर उतारु भीड़ से आरोपी ने नाटकिय ढंग से बाहर निकाला

जानकारी के अनुसार परसरमा स्थित तेलियारी टोला वार्ड आठ में पड़ोसी के घर से दूध लेकर घर लौट रही शंभू कुमार साह (35वर्ष) की पुत्री प्रीति कुमारी (7 वर्ष) की उसके चाचा राजू साह ने हत्या कर दी। आरोपी ने कुदाल से सिर कुचलकर उसपर कई वार किये, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि राजू सनकी मिजाज का है और वह नशे का आदी है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले तो राजू साह के ई-रिक्शा में आग लगाई फिर उसके घर में चौकी समेत अन्य सामानों को जला दिया। बाद में आक्रोशित भीड़ ने उसके घर को आग के हवाले कर दिया।

स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सुपौल सदर थाने की पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। बताया जाता है कि इस बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ भी हाथा-पाई की। वहीं स्थिति बिगड़ती देख घटनास्थल पर सुपौल के साथ-साथ सहरसा पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची।

पुलिस वर्दी में आरोपी को निकाला गया

घटना के बाद आरोपी राजू साह ने खुद को अपने घर के एक कमरे में बंद कर लिया। घटना से गुस्साए ग्रामीण उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ के साथ आरोपी को पुलिस की वर्दी और सिर पर हेलमेट पहनाकर भीड़ के बीच से निकाला। वहीं देर रात करीब दो बजे ही पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए सदर थाने ले आई। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है।

आरोपित युवक पूर्व में भी कर चुका है हत्या का प्रयास

मृतका के पिता शंभू कुमार साह ने बताया कि घटना से ठीक पहले वह खेत से धान की रोपनी करने के बाद घास लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में दो किलो दूध खरीद कर उन्होंने अपनी बेटी प्रीति को दिया था। दोनों साथ में ही घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपी राजू ने उनके घर के समीप ही एकाएक कुदाल से प्रहार कर उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब है कि आरोपी राजू साह ने इससे पूर्व भी गांव के ही प्राइवेट अमीन हरेराम साह पर दबिया से प्रहार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। इस मामले में वह करीब दो महीने तक जेल में भी रहा था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता कर मामले को रफा-दफा कर दिया था।

पोती दूध लेकर लौट रही थी, तभी कर दी हत्या

घटना को लेकर मृतका प्रीति कुमारी की दादी रीता देवी (60 वर्ष) ने बताया कि उनकी पोती पिता के साथ दूध लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान रिश्ते में उसके चचेरे चाचा राजू साह ने उसपर कुदाल से पहले सिर पर फिर शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर कई वार कर दिया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। रीता ने बताया कि प्रीति चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। इधर, घटना के बाद से मृतका के पिता शंभू कुमार साह, उसकी मां मंजू देवी समेत पूरे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है।

एसपी का बयान

घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस बल को स्थिति नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। -सर्वेश्वर कुमार, प्रभारी एसपी

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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