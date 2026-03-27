2 भाई, 1 बहन का गला चाचा ने काटा, अपनी गरदन भी रेता; ट्रिपल मर्डर से औरंगाबाद में कोहराम

बच्चों की मां रामनवमी की पूजा करने मंदिर गई थी। लौटी तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज दी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लोगों ने रोशनदान से झांका तो अंदर लाशें पड़ी हुई थीं।

Bihar Crime: बिहार के औरंगाबाद में चाचा की हैवानियत से हसपुरा थाना का इलाका शुक्रवार को दहल उठा। जिले के हसपुरा थाना के खुटहन गांव में सनकी चाचा ने अपने तीन भतीजे, भतीजियों की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद से अपना गला काटने का भी प्रयास किया। उसका इलाज हसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करने के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दिया है।

मृतकों में खुटहन गांव के गुड्डू पाल का 10 वर्षीय पुत्र अनीश कुमार, 7 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार और 5 वर्षीय पुत्री अनुष्का कुमारी शामिल है। घटना को अंजाम देने वाले 18 वर्षीय चाचा अमंत पाल ने दबिया से उनकी गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद अपना गला भी रेत लिया। मृतकों की मां सहित अन्य लोगों को घटना की जानकारी मिली तो दहशत फैल गई। घायल अमंत पाल को इलाज के लिए हसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। घायल को पटना ले जाया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमंत पाल का बड़ा भाई गुड्डू पाल मुंबई में किसी कैटरिंग एजेंसी से जुड़कर काम करता है वहीं अमंत खुद भी बाहर रहता था। मंगलवार को वह अपने घर वापस आया था। शुक्रवार को उसकी भाभी अनिता कुमारी रामनवमी पूजा को लेकर मंदिर चली गई थी। वहां से जब वापस लौटी तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने काफी आवाज दी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद आस-पास के लोगों को सूचना दी गई। अन्य लोगों ने रोशनदान से झांका तो अंदर लाश पड़ी हुई थी। रोशनदान तोड़कर सभी लोग अंदर घुसे और दरवाजा खोला गया। तीन बच्चों की मौत हो चुकी थी जबकि अमंत पाल घायल अवस्था में पड़ा हुआ था।