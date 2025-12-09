Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsUncle killed while picking up niece from school beaten to death by miscreants with sticks
भतीजी को स्कूल से लेने जा रहे चाचा का मर्डर, बदमाशों ने लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला

भतीजी को स्कूल से लेने जा रहे चाचा का मर्डर, बदमाशों ने लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला

संक्षेप:

कैमूर के मोहनियां में भतीजी को स्कूल से लेने जा रहे चाचा की बदमाशों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। घात लगाए बदमाशों ने लाठी-डंडो और ईंटों से हमला किया। घटना के विरोध में परिजनों से सड़क जाम कर दी।

Dec 09, 2025 07:45 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मोहनिया/ कैमूर
कैमूर जिले के अनुमंडल मुख्यालय मोहनियां में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर मंगलवार की शाम एक युवक की लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना वार्ड 12 की एक गली में हुई। मृतक की पहचान वार्ड 9 निवासी खुर्शीद गद्दी के 28 वर्षीय पुत्र हलीम अली के रूप में हुई। घटना से गुस्साए परिजनों ने जीटी रोड जाम कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, हलीम घर से अपने बड़े भाई की बेटी को लाने के लिए उसके विद्यालय बाइक में जा रहा था। वो जैसे ही पासवान टोली से जीटी रोड की सर्विस लेन की तरह बढ़ा, पहले से घात लगा बैठे बदमाशों ने उसकी बाइक रोक दी और उसे बाइक से उतारकर लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों को इसकी जानकारी मिलते ही वह घटना स्थल की ओर दौड़े। वहां से शव को लाकर शहर के शारदा ब्रजराज हाई स्कूल के पास जीटी रोड को जाम कर दिया।

रोड जाम कर रहे लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वह तत्काल आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल करते हुए अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। स्पेशल जांच टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन, परिजन अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर जमे हुए थे।