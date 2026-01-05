Hindustan Hindi News
10 लाख में सौदा, 1 जनवरी की तारीख; बिहार में चाचा-भतीजा के बीच खूनी जंग की सनसनीखेज कहानी

10 लाख में सौदा, 1 जनवरी की तारीख; बिहार में चाचा-भतीजा के बीच खूनी जंग की सनसनीखेज कहानी

संक्षेप:

चाचा ने जमीन के लिए भतीजा के 10 लाख ले रखा था। 1 जनवरी को रजिस्ट्री होना था। पर किसी कारण से काम नहीं हुआ। इसका विवाद रविवार को खूनी जंग में बदल गया।

Jan 05, 2026 03:42 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के अररिया में चाचा-भतीजा के बीच पहली जनवरी को शुरू हुआ विवाद आखिरकार खूनी जंग में बदल गया। फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रमै पंचायत स्थित वार्ड पांच में रविवार सुबह परिवार के एक सदस्य की लाश गिर गई। मारने वाला चाचा और मरने वाला भतीजा। घटना में मृतक का छोटा भाई गंभीर रूप घायल हो गया। मृतक दिनेश झा (35 वर्ष) वार्ड-5 के परमेश्वर झा का बेटा था। घटना की सूचना मिलते ही फारबिसगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अनुमंडल अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दोनों को पूर्णिया रेफर कर दिया, लेकिन दिनेश झा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आरोपी चाचा अस्पताल से फरार हो गया।

इस जंग के पीछे जमीन के लिए लालच है। दिनेश झा ने जमीन के एवज में चाचा को करीब 10 लाख रुपये दिए थे। एक जनवरी को जमीन की रजिस्ट्री की तारीख तय थी। आरोप है कि चाचा ने रजिस्ट्री नहीं की। रविवार सुबह करीब नौ बजे रजिस्ट्री को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इसके बाद चाचा चंदेश्वर झा ने अपने बेटों और परिजनों समेत 7-8 लोगों के साथ मिलकर दिनेश झा के घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की। मृतक के परिजनों ने हमलावरों के पिस्तौल और बंदूक से लैस होने का आरोप लगाया है।

छोटा भाई गंभीर

इस हमले में दिनेश झा व उनके छोटे भाई धनंजय झा गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना की सूचना मिलते ही फारबिसगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अनुमंडल अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दोनों को पूर्णिया रेफर कर दिया, लेकिन दिनेश झा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं मृतक दिनेश झा अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके बच्चों की उम्र क्रमश: लगभग 09 वर्ष और 06 वर्ष बताई जा रही है। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में मातम पसरा है।

घायल धनंजय झा का इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मारपीट में घायल हत्यारोपी चंदेश्वर झा भी इलाज के लिए फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल पहुंचा लेकिन जैसे ही दिनेश झा की मौत की खबर मिली, वह अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर वह घटनास्थल पर गए थे। शव का पोस्टमार्टम अररिया सदर अस्पताल में होगा।

इस कांड को लेक फारबिसगंज के एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने कहा कि घटना जमीनी विवाद का परिणाम है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पूछती हैं परिजनों की आंखें, कसूर क्या हमारा

रविवार को फारबिसगंज अनुमंडल के रमै गांव में चाचा-भतीजा के बीच जमीन विवाद ने ऐसी भयावह शक्ल ले ली, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखते ही देखते मामूली विवाद हिंसा में बदल गया और दिनेश झा की मौत हो गई। अस्पताल से लेकर घटनास्थल तक मातम का माहौल है। हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही सवाल- आखिर कसूर क्या है हमारा? मृतक दिनेश झा की पत्नी आरती देवी का दर्द शब्दों से परे है। वह हर आने-जाने वाले से आंखों में आंख डालकर अपने पति का कसूर पूछती नजर आती हैं। गोद में बैठे मासूम बच्चे अपने पिता के लिए चीत्कार लगाते दिखे। यह दृश्य मानव हृदय को झकझोर देता है। पत्नी का चीत्कार है ‘कोई तो मेरे पति को ढूंढकर ला दो।’ परिजनों के अनुसार, वर्ष 2022 में दिनेश झा और उनके भाई धनंजय ने जमीन रजिस्ट्री के लिए चाचा चंदेश्वर को 10 लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें लगातार परेशान किया जाता रहा था।

पहली जनवरी रजिस्ट्री की तारीख

एक जनवरी को रजिस्ट्री के दिन भी कथित तौर पर उनके घर पर पथराव किया गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का कहना है कि रविवार करीब 9 बजे चंदेश्वर सहित कई लोग हथियारों के साथ घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। इस हिंसा में दिनेश झा की मौत हो गई, जबकि धनंजय गंभीर हालत में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। बताया जाता है कि आरोपी चाचा चंदेश्वर झा कुछ ही समय पहले बगल स्थित मंदिर में पूजा करने गए थे और जैसे ही पूजा कर वापस आ रहे थे उसी समय चंदेश्वर झा के परिजनों ने अचानक मृतक परिवार पर हमला बोल दिया।

अब यह चर्चा भी जोरों पर है कि पूजा घर से निकलकर किस तरह घटना को अंजाम दिया और देखते ही देखते वहां कोहराम मच गया। इस मामले में फारबिसगंज के एसडीपीओ मुकेश कुमार ने कहा है कि घटना के सभी बिंदुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। यह घटना न केवल एक परिवार के टूटने की कहानी है, बल्कि समाज और प्रशासन के लिए एक गहरी चेतावनी भी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
