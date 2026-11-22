दुर्गावती के आनंद लोक होटल में शनिवार की रात शादी समारोह का आयोजन किया गया था। यूपी के जमानियां स्थित बरुईं निवासी मुन्ना सिंह के बेटे की शादी की शादी थी। दोनों उसमें शामिल होने आए थे। लौटते समय अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया।

दुर्गावती, एक संवाददाता। बिहार के कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के दिल्ली-कोलकाता सिक्सलेन पर कर्मनाशा पावर ग्रिड सब स्टेशन के पास दुर्घटना में चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के कंदवा थाना क्षेत्र के घोसवां गांव निवासी विजय बहादुर सिंह के 27 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु कुमार सिंह और हनुमान सिंह के 17 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार सिंह के रूप में की गई है। दोनों आपस में चाचा और भतीजा थे। यूपी से कैमूर में बारात आई थी जिसमें शामिल होने के लिए दोनों बाइक से आए थे। पुलिस ने दोनों का शव आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया।

जानकारी के मुताबिक दुर्गावती के आनंद लोक होटल में शनिवार की रात शादी समारोह का आयोजन किया गया था। यूपी के जमानियां स्थित बरुईं निवासी मुन्ना सिंह के बेटे की शादी की शादी थी। दोनों उसमें शामिल होने आए थे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिझुआ गांव की लड़की से मुन्ना के बेटे की शादी थी। खाना खाने के बाद दोनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे बेलगाम ट्रक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि इस दुर्घटना में प्रिंस की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अभिमन्यु कुमार सिंह सड़क पर छटपटा रहा था।

हादसे के बाद एक युवक जिंदा था, अस्पताल के रास्ते में मौत स्थानीय लोगों से घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 वैन की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल अभिमन्यु को तत्काल अपने वाहन से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वाराणसी ट्रामा सेंटर ले जाने से पहले ही अभिमन्यु ने भी दम तोड़ दिया।