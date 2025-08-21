बिहार में चाचा-भतीजा जिंदा जले, बिजली के पोल से ट्रैक्टर की टक्कर के बाद दर्दनाक हादसा

अनियंत्रित ट्रैक्टर के बिजली के खंभे से टकराने के बाद आग भड़क गई जिसमें दोनों युवक जिंदा जल गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में दो युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गयी। मरने वाले दोनों चाचा-भतीजा थे। घटना मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के बाजिद सकरा गांव की है। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के बिजली के खंभे से टकराने के बाद आग भड़क गई दोनों युवक जिंदा जल गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा टूट गया और बिजली का तार टूटकर ट्रैक्टर पर गिर गया। इससे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई।

इस घटना में मरने वाले युवकों की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोनवा पंचायत के भठंडी गांव निवासी 18 वर्षीय रोहित कुमार (सुरेश राय का पुत्र) और 16 वर्षीय राहुल कुमार (अशोक राय का पुत्र) के रूप में हुई है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ट्रैक्टर पर सवार दोनों युवकों को भागने का मौका नहीं मिला। वे आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।