अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में लाखों लोगों के पहुंचने से लदमा गांव के सभी रास्तों पर भीषण जाम लग गया। आम लोगों के साथ विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार का काफिला भी घंटों फंसा रहा। बिहटा से बारात लेकर निकले दूल्हे ऋषिकेश के समय पर पहुंचने को लेकर संकट खड़ा हो गया है।

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी में लाखों लोगों के पहुंचने से लदमा गांव के रास्तों पर भीषण जाम लग गया है। हालात ऐसे हैं कि आम लोगों के साथ वीवीआईपी मेहमानों के वाहन भी घंटों से जाम में फंसे हैं। इसी बीच पटना के बिहटा से दूल्हा ऋषिकेश चमचमाती डिफेंडर कार से बारात लेकर रवाना हो चुके हैं। लेकिन रास्तों पर वाहनों और पैदल चलने वालों की लंबी कतार के कारण बारात के समय पर पहुंचने को लेकर संकट खड़ा हो गया है।

शिवांगी की शादी को लेकर सुबह से ही अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। शादी में चार लाख लोगों के आने का दावा किया गया था, लेकिन इससे भी अधिक लोगों के पहुंचने की बात सामने आ रही है। बिहार के अलग-अलग जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी मेहमान शादी में शामिल होने पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ के कारण लदमा पहुंचने वाले लगभग सभी रास्तों पर यातायात प्रभावित हो गया है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं तो पैदल चलने वालों की भी भारी भीड़ है। कई जिलों से आए मेहमान गांव तक पहुंचने के लिए टाल के रास्तों पर अंधेरे में रास्ता खोजते नजर आए।

वीवीआईपी काफिले भी जाम में फंसे जाम का असर वीवीआईपी मेहमानों के काफिलों पर भी पड़ा है। बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार का काफिला भी लदमा जाते समय भीषण जाम में फंस गया। बताया जा रहा है कि उनका काफिला कई घंटे रास्ते में अटका है। सड़क मार्ग से आने वाले आम और खास मेहमानों को गांव तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कुछ वीवीआईपी मेहमान हेलीकॉप्टर से भी शादी समारोह में पहुंच रहे हैं।