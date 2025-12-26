Hindustan Hindi News
हार बर्दाश्त नहीं, जनता से शर्म, सभी MLA बीजेपी के संपर्क में; तेजस्वी पर रामकृपाल का अटैक

हार बर्दाश्त नहीं, जनता से शर्म, सभी MLA बीजेपी के संपर्क में; तेजस्वी पर रामकृपाल का अटैक

Dec 26, 2025 02:41 pm IST
भाजपा नेता सह नीतीश सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि हार से पस्त तेजस्वी यादव जनता के बीच जाने से शरमा रहे हैं। इसी वजह से मुंह छुपाने के लिए विदेश चले गए हैं। उन्होंने कहा कि राजद समाप्ति की ओर है। उनके सभी विधायक बीजेपी में आने वाले हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता ने राजद को बुरी तरह से पराजित किया है। इस वजह से तेजस्वी यादव हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हार की हताशा में वे जनता से मिलने में शरमा रहे हैं। इसी वजह से राहुल गांधी की विदेश चले गए हैं। उनके सभी 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी यादव जीरो पर आउट हो जाएंगे। वे पार्टी को संभालें। उनके पास कुछ बचा नहीं है।

इस पर सियासत गर्म हो गई है। राजद के प्रवक्ता मृ्त्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहते हैं। वोट मैनेजमेंट करके इतनी सीट ले आए। फिर भी बेचैनी में हैं। दूसरे दलों को तोड़ने में लगे हैं लेकिन,उनका सपना पूरा नहीं होगा। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा है कि रामकृपाल यादव को किसानों की चिंता नहीं है। राज्य में कितने किसान हैं यह भी पता नहीं होगा। अपना काम देखने के बदले जोड़ तोड़ में लगे हैं।

इधर जदयू नेता मनीष यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी की। कहते थे जदयू समाप्त हो जाएगी। जनता ने उन्हें इसका करारा जवाब दे दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि वे ना तो जनता के सामने आ रहे हैं ना मीडिया के सामने। इतनी शर्मनाक हार को पचा नहीं पा रहे हैं तो विदेश दौरे पर चले गए हैं। नेता के नहीं होने से उनके विधायक डिप्रेशन में चल रहे हैं।

राम कृपाल यादव पहले राजद में थे। उन्हें लालू प्रसाद यादव का हनुमान कहा जाता था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया। राजद छोड़कर बीजेपी में चले गए और पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती को पराजित कर दिया।

