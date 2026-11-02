5 नवंबर के बाद बढ़ेगा BJP और JDU का बवाल? कुशवाहा बोले- घटक दल के साथी नजर रखें

विधायक अनंत सिंह को निकालकर जेडीयू एक संकट से निकली ही थी कि पार्टी के प्रत्याशी को हराकर एमएलसी चुनाव जीते दो निर्दलीय विधान पार्षद राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी के भाजपा के दिखने पर नया बवाल शुरू हो गया है।

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पार्टी से निकालकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) एक संकट से बाहर निकली ही थी कि एमएलसी चुनाव में तिरहुत और सारण सीट से जेडीयू को हराकर निर्दलीय जीते विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ दिखकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी कार्यालय में बंशीधर और राहुल के शामिल होने की सूचना देते हुए 31 अक्टूबर को दोनों नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, लेकिन इससे दोनों की सदस्यता पर खतरे की आशंका होने पर उस पोस्ट को 6 बार ठीक करते हुए अंतिम रूप से ये लिखा गया कि दोनों ने भाजपा का समर्थन किया है। विपक्ष से राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज पार्टी तुरंत हरकत में आई और बिहार विधान परिषद के उप-सभापति और कार्यकारी सभापति राम वचन राय से दोनों MLC की सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। दल-बदल कानून के तहत किसी पार्टी की सदस्यता लेने पर कोई निर्दलीय विधायक, विधान पार्षद या सांसद अपने पद से अयोग्य हो जाता है।

बिहार में एनडीए के बवाल का यह एक पहलू है, जिसमें जेडीयू कोटे से विधान परिषद उपसभापति राम वचन राय को बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ की गई शिकायत पर फैसला लेना है। रोचक यह है कि जदयू ने भी अनंत सिंह के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से की है, जो भाजपा के नेता हैं। भाजपा के स्पीकर को अनंत सिंह पर फैसला करना है, वहीं जदयू के उपसभापति को भाजपा की पर्ची और पटका लेकर फिर से निर्दलीय बनने की कोशिश कर रहे बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज का भविष्य तय करना है। दोनों ने अब तक शपथ नहीं ली है, इसलिए तकनीकी तौर पर राहुल राज निर्वाचित एमएलसी हैं, लेकिन सदन के सदस्य नहीं बने हैं। बंशीधर ब्रजवासी को इस पेच का भी फायदा नहीं मिलता दिखता, क्योंकि वह तो निर्दलीय एमएलसी के तौर पर सदन के मौजूदा सदस्य हैं।

बिहार एनडीए के बवाल का दूसरा पहलू है इन दोनों एमएलसी के पहले भाजपा में शामिल होने और फिर बाद में समर्थन करने के ऐलान पर। इससे बिहार में सरकार चला रही भाजपा और एनडीए के दूसरे बड़े दल जदयू के बीच तनातनी बढ़ रही है। इस अविश्वास की झलक तिरहुत ग्रेजुएट सीट पर बंशीधर ब्रजवासी से हारे जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा और सारण टीचर सीट पर राहुल राज से हारे जदयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर के बयानों से मिल गई है। दोनों ने इशारों में एनडीए गठबंधन के वोट में टूट से निर्दलीय के जीतने की शिकायत की है और भाजपा पर ऊंगली उठाई है।

अभिषेक झा ने एनडीए में रचे गए चक्रव्यूह से भाजपा पर सवाल उठाया तो आनंद पुष्कर ने राजीव प्रताप रूडी और राधा मोहन सिंह का नाम लेकर ही पूछा लिया कि गठबंधन धर्म निभाना क्या सिर्फ जेडीयू का काम है। जेडीयू को हराकर एमएलसी बने दो निर्दलीय को सहयोगी दल भाजपा द्वारा ही लेने पर नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के स्तर पर इस बात को संतुलित तरीके से रखा जा रहा है। चुनाव से पहले सारी सीटों के लिए पटना से लेकर जिला तक एनडीए दलों की कई राउंड बैठक हुई थी। पटना में खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इन बैठकों के जरिए हर सीट पर एनडीए की जीत की गारंटी करने की कोशिश में जुटे थे।

बिहार के जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस प्रकरण से पार्टी के अंदर चल रही भावना को रखते हुए कहा- ‘भाजपा किसे शामिल कराती है, किसको हटाती है, किसको निकालती है, यह भाजपा का अंदरूनी मामला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाजपा हाल के दिनों में अनुशासनिक कार्रवाई किसी पर करती है, 6 वर्ष के लिए दल से बाहर निकालती है, तो फिर किस परिस्थिति में इतना जल्दी शामिल कराती है। भाजपा को, शीर्ष नेतृत्व को इस पर विमर्श करना चाहिए, विचार करना चाहिए।’ पत्रकारों ने जब भाजपा द्वारा गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने पर सवाल पूछ लिया तो कुशवाहा ने कहा- ‘हमने कहा था कि एनडीए की पहचान एकता है। इस पर सब लोगों को नजर रखनी चाहिए। एनडीए के घटक दल के साथी को इस पर नजर रखना चाहिए।’