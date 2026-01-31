Hindustan Hindi News
छात्र हित में यूजीसी का नया प्लान समझें, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों पर शिकंजा टाइट; ये काम जरूरी

संक्षेप:

शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।

Jan 31, 2026 06:25 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
बिहार के सभी सरकारी-निजी विश्वविद्यालयों और इससे जुड़े कॉलेजों को शिक्षक से लेकर कोर्स फीस तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की वेबसाइट पर इससे जुड़ी सभी प्रकार की सूचना देनी होगी। एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर की भी सूचना देना अनिवार्य होगा।

इस सबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की गलत सूचना देने से रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा करने से समय पर संबंधित कोर्स भी पूरा होंगे। निर्धारित फीस से संस्थान अधिक राशि भी नहीं वसूल सकेंगे। यूजीसी के निर्धारित मापदंड का उल्लंघन करने की स्थिति में संस्थान पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। संस्थान का संबंधन भी रद्द हो सकता है। संस्थान पर आर्थिक दंड भी लगाये जा सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग (यूजीसी) ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान आवश्यक जानकारी सार्वजनिक करें। विश्वविद्यालय अनुदान की ओर से प्रावधान किये गये सभी तत्थों की भी जानकारी सार्वजनिक करनी है। इसमें विश्वविद्यालय और संस्थान के अधिनियम, परिनियम और विनियमन की जानकारी होनी चाहिए। संस्थान का वार्षिक बजट और लेखा का भी समय पर भरा जाना है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े सभी निकायों के सदस्यों का विवरण और कार्यावली की भी जानकारी देना बाध्यकारी कर दिया गया है। सभी तरह के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सूचना चाहिए। संकायवार शिक्षकों की जानकारी देनी है।

सभी जानकारियां दें

सूचना का अधिकार (आरटीआई) नोटिस, घोषणा, आरक्षण रोस्टर, आवेदन, रोजगार की संभावना और इस तरह की अन्य जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कहा गया कि पूरी सभी प्रकार की सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट सरल हो, ताकि लोगों को इसे देखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

संस्थान की शोध गतिविधि, कंसल्टेंसी, विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता, इंक्यूवेशन सेंटर और स्टार्ट अप को लेकर की जा रही पहल संबंधी सूचना भी सार्वजनिक करनी है। एनसीसी, एनएसएस, खेल, छात्रावास, प्लेसमेंट, ग्रिवांस, एंटी रैगिंग, समानता का अधिकार और दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए सुविधा संबंधी भी जानकारी अपलोड करना है। संस्थान के पूर्ववर्ती संघ और इनके कार्यक्रम की भी जानकारी होनी चाहिए।

उच्च शिक्षण संस्थान के विकास योजना की भी जानकारी देनी जरूरी कर दी गई है। संस्थान की मान्यता के संबंध में स्पष्ट सूचना रहनी चाहिए। संस्थान का एक्रिडिएशन और रैंकिंग की स्थिति के साथ ही वार्षिक रिपोर्ट भी देनी होगी। छात्र-छात्राओं के नामांकन के लिए विवरणिका (प्रोस्पेक्टस) नामांकन प्रक्रिया, कोर्सवार फीस और रिफंड प्रावधान की जानकारी सार्वजनिक करनी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
