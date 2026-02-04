Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsUGC rules implemented at TMBU Bhagalpur University depite SC stay VC withdrew order after controversy
रोक के बावजूद भागलपुर यूनिवर्सिटी में यूजीसी नियम लागू, विवाद होने पर वापस लिया आदेश

संक्षेप:

बिहार की तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी (टीएमबीयू) में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद यूजीसी के नए नियम लागू कर दिए गए। इस पर विवाद होने के बाद कुलपति ने शिकायत निवारण कमिटी गठित करने का आदेश वापस ले लिया है।

Feb 04, 2026 02:32 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, भागलपुर
बिहार की तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी (TMBU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर विवाद हो गया। टीएमबीयू प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के बावजूद यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नए नियमों को लागू कर दिया। इसके तहत यूनिवर्सिटी में छात्र शिकायत निवारण कोषांग के गठन का आदेश जारी कर दिया। जब इस पर विवाद उठा तो आनन-फानन में कुलपति ने इस आदेश को वापस ले लिया।

छात्रों की शिकायत निवारण कमिटी का गठन होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इसका विरोध किया। छात्र संगठन ने आदेश जारी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के बीच जातीय भेदभाव फैलाने की साजिश कर रहा है।

भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे को वापस लेने का आदेश है। साथ ही कुलसचिव को शो काज करने की बात कही है। कुलपति ने यह भी कहा है कि उनके आदेश के बिना ही कमिटी गठित करने की अधिसूचना जारी की गई थी।

ये भी पढ़ें:UGC नियम सनातन को बांटने वाला; SC की रोक पर मोदी-शाह को थैंक्यू करने लगे गिरिराज

बता दें कि यूजीसी ने पिछले महीने यूनविर्सिटी एवं कॉलेजों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लागू किए थे। इसके तहत यूनिवर्सिटी में छात्र निवारण शिकायत कमिटी गठित करने की बात कही गई थी।

हालांकि, सवर्ण वर्ग के छात्र-छात्राओं ने देश भर में इसका विरोध किया। इसे एकतरफा फैसला बताते हुए विरोध जताया गया और कहा गया कि इससे सवर्ण वर्ग के स्टूडेंट्स को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:पटना में UGC नियमों के समर्थन में उतरे हजारों छात्र, पुलिस से झड़प; 2 हिरासत में

बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने यूजीसी के नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस पर सरकार और यूजीसी से स्पष्टीकरण मांगा है। तब तक विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नए नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं।

राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
