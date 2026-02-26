बिहार में 92 हजार करोड़ के यूसी बिल पेंडिंग, सीएजी की ताजा रिपोर्ट में खुलासा

सीएजी यानी कैग ने गुरुवार को बिहार सरकार को वित्तीय खातों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें 92 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के यूसी बिल को पेंडिंग दिखाकर मार्क किया है।

बिहार सरकार ने विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट के 92 हजार करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी बिल) जमा नहीं कराए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। कैग यानी सीएजी का कहना है कि 31 मार्च 2025 तक 92 हजार 132 करोड़ रुपये के यूसी बिल बकाया हैं। पिछले साल भी सीएजी की रिपोर्ट में 70 हजार करोड़ रुपये के यूसी बिल पेंडिंग होने की बात कही गई थी, जिसके बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर सरकारी फंड में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे।

सीएजी ने 2024-25 के वित्तीय खातों की जो रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी है, उसमें कुल 92 हजार करोड़ रुपये के यूसी बिल को बकाया बताया है। इसके अनुसार, 52 हजार 157 करोड़ रुपये के यूसी 2023-24 के हैं, जबकि शेष 39,974 करोड़ रुपये के बिल वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाया हैं।

क्या है यूसी बिल? उपयोगिता प्रमाण पत्र या UC (Utilization Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि सरकार द्वारा किसी विशिष्ट कार्य या योजना के लिए जारी किया गया फंड, उसी काम पर खर्च किया गया है जिसके लिए वह आवंटित था। कैग (CAG) के ऑडिट नियमों के तहत यह अनिवार्य प्रक्रिया है।

दरअसल, राज्य की वित्त पोषित संस्थाओं और अथॉरिटी को सरकार से मिलने वाली विभिन्न परियोजनाओं की राशि के यूसी जमा कराने होते हैं। जो भी संस्थाएं सरकार से फंड लेती है, उन्हें अनिवार्य रूप से यह काम करना होता है। इससे यह पता चलता है कि सरकारी फंड का कितना उपयोग कहां पर किया गया।

नियमों के मुताबिक विभागीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि जब भी अनुदान दिया जाए, तब वे उनके यूसी संबंधित संस्थाओं से प्राप्त करें। राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बकाया यूसी बिल से गैर जिम्मेदाराना रवैया नजर आता है।

पिछले साल की रिपोर्ट में बकाया थे 70 हजार करोड़ के बिल सीएजी हर साल ऐसी रिपोर्ट जारी करता है। पिछले साल जारी हुई 2023-24 की रिपोर्ट में भी बड़े पैमाने पर यूसी बिल बकाया दिखाए गए थे। उस समय लगभग 70 हजार करोड़ रुपये के यूसी पेंडिंग थे। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था।