पाकिस्तानी आका संपर्क में थे बिहार के 2 लड़के, NIA की रिपोर्ट पर सीतामढ़ी से गिरफ्तार

देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में सीतामढ़ी से दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पाकिस्तानी आका के संपर्क में थे।

Bihar Top News: देशविरोधी गतिविधियों और सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को सीतामढ़ी के गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकोर गांव से दो युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मो. अखलाक और मो. अरमान टकोर गांव के निवासी हैं। पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उनके पास से तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मामले में गाढ़ा थाने में केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, पूरी कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और गुप्त सूचना के आधार पर की गई। मामले में कटिहार जिले के कोढ़ा थाने में केस दर्ज किया गया था। कटिहार पुलिस ने अनुसंधान के दौरान कोढ़ा थाना क्षेत्र से मो. अहद को गिरफ्तार किया था। मो. अहद से पूछताछ और खुफिया इनपुट के आधार पर सीतामढ़ी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

देश विरोधी गतिविधियां पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, तलाशी के दौरान दोनों के पास से तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में इन मोबाइल फोन से संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप, विदेशी मोबाइल नंबरों से संपर्क तथा पाकिस्तान स्थित संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के अनुसार, उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया देशविरोधी गतिविधियों की साजिश रचने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं।

वन टाइम ऑडियो कॉल से बात जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से जुड़े राणा हसनैन उर्फ राणा हुसैन के संपर्क में थे। राणा हसनैन इनसे व्हाट्सएप की 'वन-टाइम' ऑडियो कॉल के जरिए बातचीत करता था। इस सुविधा के कारण बातचीत समाप्त होते ही कॉल का रिकॉर्ड स्वत: डिलीट हो जाता था। पुलिस के अनुसार, दोनों चैट, ऑडियो कॉल और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहे थे तथा देशविरोधी गतिविधियों और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के प्रयास की भी जांच की जा रही है।

कटिहार में एफआईआर सूत्रों के अनुसार, यह संवेदनशील मामला गृह मंत्रालय की निगरानी में आने के बाद आईबी, एटीएस और एसटीएफ के नेतृत्व में चल रही जांच के दौरान सामने आया। कटिहार में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू हुई थी। जांच के दौरान आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक एवं तकनीकी जांच कराई जा रही है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है तथा अग्रेतर विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।