बिहार के दो युवकों की झारखंड में मौत, कार से रजरप्पा जाते सड़क हादसे में गई जान

कार से छह युवक रजरप्पा जा रहे थे। रास्ते में ट्रक ने गाड़ी में पीछे से धक्का मार दिया। दो की मौत हो गई।

रजरप्पा जाने के क्रम में शुक्रवार की रात झारखंड के चरही थाना क्षेत्र में चरही मोड़ के समीप तेज गति से जा रही एक मारुति प्रोनेक्स वाहन ने एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया। टक्कर मारने से मारुति में सवार दो लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गया,जबकि अन्य चार मारुति सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गये। सभी बिहार के बिहार शरीफ के रहने वाले थे। मृतकों में एक डाक विभाग का कर्मी था।

घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि परवलपुर थाना क्षेत्र के लकैयापर गांव निवासी सत्येंद्र प्रसाद का पुत्र संदीप पटेल उर्फ गोलू पटेल के मारुति से संदीप सहित कुल छह लोग रजरप्पा जा रहे थे। चरही मोड़ के समीप रामगढ़ की ओर जा रही ट्रक में मारुति ने पीछे से टक्कर मार दिया। सड़क दुर्घटना में नूरसराय के मेन रोड निवासी अशोक हलवाई के पुत्र रूपक कुमार उर्फ गोलू व नूरसराय के साहसराय निवासी अरुण चौधरी का पुत्र सोनू कुमार की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं गोडीहा गांव निवासी श्रवण महतो का पुत्र गुलशन कुमार, नूरसराय के साहसराय निवासी स्व.महेश चौधरी का पुत्र अजय कुमार उर्फ शुड्डू, राजकुमार चौधरी का पुत्र चंदन कुमार व परवलपुर के लकैयापर निवासी सत्येंद्र प्रसाद का पुत्र संदीप पटेल उर्फ गोलू पटेल बुरी तरह जख्मी हो गये।