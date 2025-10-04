Two youths from Bihar died in road accident in Jharkhand travelling by car to Rajrappa बिहार के दो युवकों की झारखंड में मौत, कार से रजरप्पा जाते सड़क हादसे में गई जान, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के दो युवकों की झारखंड में मौत, कार से रजरप्पा जाते सड़क हादसे में गई जान

कार से छह युवक रजरप्पा जा रहे थे। रास्ते में ट्रक ने गाड़ी में पीछे से धक्का मार दिया। दो की मौत हो गई।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बिहारशरीफSat, 4 Oct 2025 03:36 PM
रजरप्पा जाने के क्रम में शुक्रवार की रात झारखंड के चरही थाना क्षेत्र में चरही मोड़ के समीप तेज गति से जा रही एक मारुति प्रोनेक्स वाहन ने एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया। टक्कर मारने से मारुति में सवार दो लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गया,जबकि अन्य चार मारुति सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गये। सभी बिहार के बिहार शरीफ के रहने वाले थे। मृतकों में एक डाक विभाग का कर्मी था।

घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि परवलपुर थाना क्षेत्र के लकैयापर गांव निवासी सत्येंद्र प्रसाद का पुत्र संदीप पटेल उर्फ गोलू पटेल के मारुति से संदीप सहित कुल छह लोग रजरप्पा जा रहे थे। चरही मोड़ के समीप रामगढ़ की ओर जा रही ट्रक में मारुति ने पीछे से टक्कर मार दिया। सड़क दुर्घटना में नूरसराय के मेन रोड निवासी अशोक हलवाई के पुत्र रूपक कुमार उर्फ गोलू व नूरसराय के साहसराय निवासी अरुण चौधरी का पुत्र सोनू कुमार की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं गोडीहा गांव निवासी श्रवण महतो का पुत्र गुलशन कुमार, नूरसराय के साहसराय निवासी स्व.महेश चौधरी का पुत्र अजय कुमार उर्फ शुड्डू, राजकुमार चौधरी का पुत्र चंदन कुमार व परवलपुर के लकैयापर निवासी सत्येंद्र प्रसाद का पुत्र संदीप पटेल उर्फ गोलू पटेल बुरी तरह जख्मी हो गये।

जख्मी संदीप पटेल उर्फ गोलू पटेल को इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया जबकि जख्मी चंदन को पटना रेफर किया गया है। जख्मी अजय उर्फ शुड्डू को परिजनों ने इलाज के लिए बिहारशरीफ के कारगिल चौक स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों मृतक युवकों का पोस्टमार्टम हजारीबाग अस्पताल में कराया गया। दो युवकों की मौत नूरसराय वासियों को झकझोर दिया है। मृतक सोनू सिवान में पोस्टल विभाग में पदस्थापित था। जबकि जख्मी संदीप पटेल दिल्ली में रहता था। मृतक व जख्मी सभी का उम्र 25 से 30 वर्ष है।

