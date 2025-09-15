two youths died after being hit by a train in Siwan; identified by clothes many trains stood at the station for an hour सीवान में रेल से कटकर 2 युवकों की मौत; कपड़ों से हुई पहचान, एक घंटे स्टेशन पर खड़ी रहीं कई ट्रेनें, Bihar Hindi News - Hindustan
सीवान में रेल से कटकर 2 युवकों की मौत; कपड़ों से हुई पहचान, एक घंटे स्टेशन पर खड़ी रहीं कई ट्रेनें

सीवान जिले के मैरवा में बेतिया के युवकों अरुणाचल एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दोनों की पहचान पैंट और टी-शर्ट से हुई है। वहीं इस घटना के बाद कई ट्रेनें एक घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रहीं। दोनों ट्रेनों के गुजरने के बाद ही रूट पर आवागमन सामान्य हुआ।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, मैरवा/सीवानMon, 15 Sep 2025 08:29 PM
सीवान जिले के मैरवा-बनकटा स्टेशनों के बीच नवका टोला गांव के समीप आनंद विहार टर्मिनस से नाहरलुगान तक जाने वाली ट्रेन नं 22412 अरुणाचल एक्सप्रेस की चपेट में आने से सोमवार की सुबह दो युवकों की मौत हो गयी। इनकी पहचान बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के खैरा टोला निवासी राजेन्द्र के 21 वर्षीय पुत्र नीरज चौधरी और नगीना चौधरी के 23 वर्षीय पुत्र साहिल चौधरी के रूप में की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मैरवा थाने की पुलिस और आरपीएफ ने दोनों शवों को ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने सुबह मैरवा-बनकटा स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर दो युवकों का शव देखा। दोनों युवकों के शरीर पर टी-शर्ट और पैंट थी। आसपास के लोगों से शव की पहचान के लिए पूछताछ की गयी लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बाद में दोनों की पहचान की जा सकी है।

वहीं, इस घटना का असर रूट पर संचालित कई ट्रेनों पर भी देखने को मिला। इस रेलखंड पर ग्वालियर से बरौनी जाने वाली ट्रेन नंबर 11123 और एक मालगाड़ी बनकटा स्टेशन पर करीब एक घंटे तक खड़ी रहीं। दोनों ट्रेनों के गुजरने के बाद ही रूट पर ट्रेनों का आवागमन सामान्य हो सका।