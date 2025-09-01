Hindi NewsBihar Newstwo workers died due to poisonous gas leak in Patna accident happened while opening shuttering
पटना में जहरीली गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत, शटरिंग खोलने के दौरान हादसा
पटना के अगम कुआं में मकान की सेटिंग खोलने के दौरान टंकी से जहरीली गैस रिसाव के चलते दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टंकी की सफाई के लिए मजदूर उतरे थे। इसी दौरान हादसा हो गया।
sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 1 Sep 2025 06:30 PM
पटना के अगम कुआं थाना इलाके में जहरीली गैस रिसाव से दो मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुमरार में एक मकान की सेटिंग खोलने के दौरान टंकी से गैस लीकेज के कारण 2 मजदूरों का दम घुट गया। जिसके बाद आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।
