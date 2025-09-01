पटना में जहरीली गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत, शटरिंग खोलने के दौरान हादसा

पटना के अगम कुआं थाना इलाके में जहरीली गैस रिसाव से दो मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुमरार में एक मकान की सेटिंग खोलने के दौरान टंकी से गैस लीकेज के कारण 2 मजदूरों का दम घुट गया। जिसके बाद आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।