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पटना के दानापुर में जूली और चंपा की गला दबाकर हत्या, एक लोको पायलट की पत्नी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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पहली घटना खरंजा रोड में मनोरंजन सिंह की पत्नी जुली सिंह (30) के साथ हुई है। जुली का शव देर रात को सिन्हा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। मृतक का ससुराल अजीमाबाद के चिलहर में था। जूली का पति दानापुर रेलवे में लोको पायलट बताया जा रहा है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है।

पटना के दानापुर में जूली और चंपा की गला दबाकर हत्या, एक लोको पायलट की पत्नी

बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में दानापुर थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग जगहों पर दो महिलाओं की गला दबाकर हत्या कर दी गई। एक का शव आरा के सिन्हा थाना क्षेत्र में झाड़ी से बरामद कर लिया गया। पहली घटना खरंजा रोड में मनोरंजन सिंह की पत्नी जुली सिंह (30) के साथ हुई है। जुली का शव देर रात को सिन्हा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। मृतक का ससुराल अजीमाबाद के चिलहर में था। जूली का पति दानापुर रेलवे में लोको पायलट बताया जा रहा है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है।

दूसरी घटना पाचुचक ताड़ी गोदाम निवासी शिव शंकर सिंह की पत्नी चम्पा देवी के साथ हुई है। 29 साल की चंपा देवी की भी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतक का मायका अकिलपुर थाना क्षेत्र के दुधिया गांव में है। दोनों का विवाह 2016 में हुआ था और दोनों को एक एक बेटी है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं।

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जूली की डेड बॉडी गंगा नदी में फेंकना चाहते थे

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि, जूली सिंह के पति और लोको पायलट मनोरंजन सिंह खारजा रोड में विनोद सिंह के मकान में किराये पर रहते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप लग रहे हैं कि दहेज की खातिर जूली की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि जूली के पति और देवर ने शव को गंव के आरा के सिन्हा घाट के पास फेंका दिया था। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि वो शव को आरा के सिन्हा घाट के पास गंगा नदी में फेंकना चाहते थे लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस दिख गई थी। पुलिस को देखने के बाद उनलोगों ने शव को सिन्हा घाट के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। मंगलवार की सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। इस मामले में जूली के पिता के बयान पर पति और देवर समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बहरहाल अब पुलिस इन दोनों ही हत्याकांडों की पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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