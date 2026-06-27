VIDEO: बॉर्डर पर 2 उज्बेकिस्तानी महिलाएं गिरफ्तार, नेपाल भागते SSB ने दबोचा; क्यों आई थीं इंडिया

विदेशी महिलाओं को संदिग्ध स्थिति में उस वक्त रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुलपोस्ट पर तैनात एसएसबी 47 वीं बटालियन के जवानों ने पकड़ा,जब वे दोनों एक भाड़े की टेम्पू में छिप कर बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रही थीं।

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात एसएसबी जवानों ने गुरुवार रात दो उज्बेकिस्तानी महिला नागरिकों को संदिग्ध स्थिति में भारत से नेपाल फरार होते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार विदेशी महिलाओं की पहचान मखफूजा देखकोनोवा(32) , पिता मखमदजोन, निवासी फेजगाना, जिला क्यूकोन, फरगना, उज्बेकिस्तान और मफतुना किलिचेवा(35), पिता बखोदिरोवना, निवासी जो' जाओबोड, जिला पयारी, राज्य समरकंद, उज्बेकिस्तान के रूप में हुई है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को डीएसपी मनीष आनंद ने की।

डीएसपी ने बताया कि दोनों विदेशी महिलाओं को संदिग्ध स्थिति में उस वक्त रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुलपोस्ट पर तैनात एसएसबी 47 वीं बटालियन के जवानों ने पकड़ा,जब वे दोनों एक भाड़े की टेम्पू में छिप कर बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रही थीं। इसी क्रम में जांच के दौरान उनके विदेशी होने की पुष्टि मोबाइल फुटेज से हुई। प्रारंभिक जांच में उनके भारत में अवैध रूप से रहने की बात सामने आई है।

इसके बाद एसएसबी जवानों ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर सुरक्षा की दृष्टि से आगे की कार्रवाई के लिए हरैया पुलिस को सौंप दिया। पुलिस व सीमा पर तैनात अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों से गहन पूछताछ की। ताकि उनके भारत आने का उद्देश्य, यहां ठहरने की अवधि और नेपाल जाने की वजह सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी जुटाई जा सके। हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने बताया कि इस सिलसिले में विदेशी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दोनों को भारी सुरक्षा में मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।