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VIDEO: बॉर्डर पर 2 उज्बेकिस्तानी महिलाएं गिरफ्तार, नेपाल भागते SSB ने दबोचा; क्यों आई थीं इंडिया

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, रक्सौल, हिन्दुस्तान संवाददाता
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विदेशी महिलाओं को संदिग्ध स्थिति में उस वक्त रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुलपोस्ट पर तैनात एसएसबी 47 वीं बटालियन के जवानों ने पकड़ा,जब वे दोनों एक भाड़े की टेम्पू में छिप कर बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रही थीं।

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात एसएसबी जवानों ने गुरुवार रात दो उज्बेकिस्तानी महिला नागरिकों को संदिग्ध स्थिति में भारत से नेपाल फरार होते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार विदेशी महिलाओं की पहचान मखफूजा देखकोनोवा(32) , पिता मखमदजोन, निवासी फेजगाना, जिला क्यूकोन, फरगना, उज्बेकिस्तान और मफतुना किलिचेवा(35), पिता बखोदिरोवना, निवासी जो' जाओबोड, जिला पयारी, राज्य समरकंद, उज्बेकिस्तान के रूप में हुई है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को डीएसपी मनीष आनंद ने की।

डीएसपी ने बताया कि दोनों विदेशी महिलाओं को संदिग्ध स्थिति में उस वक्त रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुलपोस्ट पर तैनात एसएसबी 47 वीं बटालियन के जवानों ने पकड़ा,जब वे दोनों एक भाड़े की टेम्पू में छिप कर बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रही थीं। इसी क्रम में जांच के दौरान उनके विदेशी होने की पुष्टि मोबाइल फुटेज से हुई। प्रारंभिक जांच में उनके भारत में अवैध रूप से रहने की बात सामने आई है।

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इसके बाद एसएसबी जवानों ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर सुरक्षा की दृष्टि से आगे की कार्रवाई के लिए हरैया पुलिस को सौंप दिया। पुलिस व सीमा पर तैनात अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों से गहन पूछताछ की। ताकि उनके भारत आने का उद्देश्य, यहां ठहरने की अवधि और नेपाल जाने की वजह सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी जुटाई जा सके। हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने बताया कि इस सिलसिले में विदेशी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दोनों को भारी सुरक्षा में मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

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पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी में किसी भी सामान का बरामद न होना उनकी गतिविधियों पर संदेह पैदा कर रहा है। मना जा रहा है कि बॉर्डर क्रॉस के पहले उन्होंने अपना सामान किसी एजेंट के माध्यम नेपाल भेज दिया था। यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनों विदेशी महिलाएं भारत में कब प्रवेश की थी व कहां कहां ठहरी थी। किस कागजात के आधार पर भारत में प्रवेश किया व उनका भारत आने का उद्देश्य क्या था इन तमाम सवालों की जांच हरैया पुलिस व विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। साथ ही यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों महिलाओं का किसी अन्य नेटवर्क या आतंकी गतिविधि से कोई संबंध तो नहीं है।

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लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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