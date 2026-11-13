मोकामा में दो लड़कों की ईंट से कूचकर हत्या? हाथ-पैर बंधे शव कुएं में मिले, दो और लापता हैं

कुएं से सोनू कुमार और रजनीश कुमार के शव निकाले गए। उनके सिर पर चोट के निशान थे। दोनों हाथ और पैर कपड़े से बंधे हुए थे।

मोकामा/पटना, हिटी। बिहार के मोकामा के बरहपुर बिंद टोली में हॉल्ट के पास अपराधियों ने दो किशोरों की हत्या कर शव कुएं फेंक दिया। वहीं, दो किशोर लापता है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की ईंट से कूंचकर हत्या की गई है। हालांकि, इस बात की पुलिस की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने दोनों शव को कुएं से बाहर निकाला। दोनों किशोरों के हाथ,पैर कपड़े से बंधे थे। वहीं, सिर पर गंभीर चोट के निशान थे।

मृतक की पहचान सोनू कुमार (15) पिता हरीलाल बिंद और रजनीश कुमार उर्फ मिलन (14) पिता रामप्रवेश बिंद के रूप में हुई है। गुरुवार को दोनों के शव कुएं से निकाले गए। संगम कुमार(13) और गन्नू कुमार (14) लापता हैं।

परिजनों के मुताबिक सुबह नौ बजे तक सोनू कुमार और रजनीश कुमार अपने-अपने घरों में थे। इसके बाद दोनों बाहर निकले। इसके चार-पांच घंटे के बाद बकरी चराने जा रही एक महिला ने एक शख्स को बरहपुर हॉल्ट के समीप कुएं में शवों को फेंकते देखा। उसने इसकी सूचना तुरंत ग्रामीणों को दी। इसकी जानकारी मिलने के बाद मोकामा पुलिस ने मौके पर छानबीन शुरू की।

कुएं से सोनू कुमार और रजनीश कुमार के शव निकाले गए। उनके सिर पर चोट के निशान थे। दोनों हाथ और पैर कपड़े से बंधे हुए थे। कुएं से दो शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में ग्रामीण एसपी कोमल मीणा और अन्य वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की।

आपसी विवाद में हत्या किशोरों के शरीर पर चाकू मारने के भी निशान मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मृतकों के कपड़ों से ही उनके हाथ पैर बांधकर हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि आपसी विवाद के तहत घटना को अंजाम दिया गया है।

नशाखोरी में लिप्त थे दरअसल दोनों किशोरों के नशाखोरी के आदी होने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा कई असामाजिक गतिविधियों में भी इनकी संलिप्तता होने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आठ से दस लड़कों का समूह अवांछित गतिविधियों में शामिल था।

कुएं में 30 फीट पानी,दो और शव होने का शक ग्रामीणों का कहना है कि कुएं में 30 फुट से अधिक पानी है। उनका मानना है कि उसमें दो अन्य शव भी हो सकते हैं। उधर गांव के एक साथ चार बच्चों की हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस सतर्क है। पुलिस आसपास के इलाके में लापता दो अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कुएं के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी को भी कुएं के पास जाने से रोका जा रहा है।

बार-बार बयान बदल रही प्रत्यक्षदर्शी प्रत्यक्षदर्शी महिला बदहवासी में बार-बार अपना बयान बदल रही है। ग्रामीणों का मानना है कि महिला ने किशोरों की हत्या होते हुए देख लिया होगा इसलिए मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। पुलिस महिला के सामान्य होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद उससे आरोपित के बारे में पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि घटना से पहले मृतक के परिजनों के पास एक संदिग्ध कॉल भी आया था। फोन करने वाले हत्या करने की बात कह रहे थे। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन इस सूचना का सत्यापन किया जा रहा है।