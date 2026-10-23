दारोगा पुत्र हत्याकांड में 2 का हाफ एनकाउंटर; बदमाशों ने 2 भाइयों को मारी थी गोली,1 की मौत

गया जी के चर्चित दारोगा पुत्र हत्याकांड के दो आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से दोनों आरोपी जख्मी हो गए। उनके पैर में गोली लगी है। 19 अक्टूबर को दारोगा पिंटू सिंह के दो बेटोंको गोली मार दी जिसमें एक की मौत हो गई।

गया, कार्यालय संवाददाता। बिहार के गया जी में दारोगा पुत्र रानू शेखर हत्याकांड में गया पुलिस ने शुक्रवार की तड़के सुबह बड़ी कार्रवाई की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिछी गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है। घायलों की पहचान श्याम बिहारी उर्फ गौरव और काला के रूप में हुई है। बदमाशों ने दारोगा पिंटू सिं के दो बेटों को गोली मार दी थी। एक बेटे की मौकेपर ही मौत हो गई जबकि दूसरे का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है।

पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किया है। दोनों को पुलिस कस्टडी में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायल आरोपी श्याम बिहारी के पिता नरेंद्र सिंह को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। नरेंद्र सिंह रिटायर्ड दरोगा हैं। एसएसपी सुशील कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि की है।

19 अक्टूबर रात की वारदात 19 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे मानपुर के सिद्धार्थपुरी कॉलोनी स्थित नौरंगा आहर के पास अपराधियों ने दारोगा सुधांशु शेखर उर्फ पिंटू सिंह के दोनों बेटों को निशाना बनाया था। गोलीबारी में 30 वर्षीय रानू शेखर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनके बड़े भाई मोनू शेखर (32) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मोनू का पटना में इलाज चल रहा है। इस वारदात से गया पुलिस की काफी किड़किड़ी हुई थी।