Two students returning from school were crushed by a truck both died on the spot Tragic accident in Arwal स्कूल से लौट रहे दो छात्रों को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर मौत; अरवल में दर्दनाक हादसा
स्कूल से लौट रहे दो छात्रों को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर मौत; अरवल में दर्दनाक हादसा

पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में प्रसादी इंग्लिश के रहने वाले इंटर के दो छात्रों की मौत हुई है। दोनों छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया है। सदर थाना अध्यक्ष ने बताया कि हादसे के बाद भाग रहे डंपर को मेहंदिया थाने के समीप जब्त कर लिया गया है।

sandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, अरवलTue, 19 Aug 2025 07:47 PM
स्कूल से लौट रहे दो छात्रों को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर मौत; अरवल में दर्दनाक हादसा

अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र के महावीर चौक के पास एनएच-139 पर साइकिल से स्कूल से लौट रहे इंटर के दो छात्रों को ट्रक ने रौंद दिया। जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि पटना की ओर से आ रहे अनियंत्रित डंपर (ट्रक) चालक ने महावीर चौक के पास एक ही साइकिल से जा रहे दोनों को कुचल दिया। मृतकों में इंटर के छात्र दिवाकर कुमार उम्र 18 वर्ष पिता राजीव रंजन प्रसादी एवं रिशु कुमार उम्र 18 वर्ष पिता सुनील साव प्रसाद हैं। दोनों बच्चे प्रसादी इंग्लिश गांव के रहने वाले हैं।

हादसे में छात्रों की मौत की सूचना के बाद वहां पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी। कुछ देर के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी जिससे वहां जाम लग गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना अध्यक्ष मोहम्मद अली साबरी, ट्रैफिक थाना अध्यक्ष एवं सदर थाने के पुलिस पदाधिकारी जवान घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों शव को घटनास्थल से उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया। परिजनों ने बताया कि दोनों प्लस टू जीए उच्च विद्यालय अरवल में इंटर में पढ़ता था। दोनों एक ही साइकिल से पढ़ाई करने के लिए अरवल गया था।

पढ़ाई करके घर वापस लौट रहा था। इसी क्रम में अनियंत्रित डंपर चालक के द्वारा टक्कर मार दी गयी। जिसमें दोनों की जान चली गयी। सदर थानाध्यक्ष मोहम्मद अली साबरी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में प्रसादी इंग्लिश के रहने वाले इंटर के दो छात्रों की मौत हुई है। दोनों छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया है। सदर थाना अध्यक्ष ने बताया कि हादसे के बाद भाग रहे डंपर को मेहंदिया थाने के समीप जब्त कर लिया गया है। साथ ही डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मृतक के परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।