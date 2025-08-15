Two students returning from school drowned in a dam slipped while bathing Tragic accident in Gaya स्कूल से लौट रहे दो छात्र डैम में डूबे; नहाने के दौरान फिसले, गया में दर्दनाक हादसा, Bihar Hindi News - Hindustan
sandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, बांकेबाजार/गयाFri, 15 Aug 2025 08:51 PM
गया जिले के रौशनगंज थाना क्षेत्र के भरारीस्थान के पास शुक्रवार शाम फुलवा डैम में डूबने से आठवीं क्लास के दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने चार दोस्तों के साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एस मेमोरियल एकेडमी स्कूल में झंडा फहराने के बाद नहाने के लिए डैम के पास पहुंचे थे। नहाने के दौरान दोनों बच्चे डूब गए। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में एक रौशनगंज पंचायत के पूर्व मुखिया संतोष कुमार का 14 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार और दिलीप मिश्रा का 14 वर्षीय इकलौते पुत्र निखिल कुमार शामिल है।

बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे बांकेबाजार के एमएस मेमोरियल एकेडमी के आठवीं कक्षा के छात्र थे। 15 अगस्त के मौके पर झंडा फहराने के बाद अपने चार दोस्तों के साथ भरारीस्थान के पास डैम में नहाने गए थे। जिसमें निखिल और सचिन डेम में गए, दोनों का पैर फिसल गया। वहां मौजूद दो दोस्त जो डैम के किनारे खड़े थे। दोनों भागकर सड़क तक पहुंचे और लोगों को घटना की जानकारी दी। फिर, ग्रामीण कोलवा डेम पहुंचे और आधे घंटे के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकल गया

हालांकि दोनों को आनन-फानन में शेरघाटी के अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दोनों बच्चों के घरों में कोहराम मच गया है। इधर, ब्राह्मणबीघा गांव में दिलीप मिश्रा के इकलौते बेटे निखिल की मौत के बाद मां बेसुध हो जा रही है। जबकि रौशनगंज के पूर्व मुखिया संतोष कुमार के घर में दहाड़-चीत्कार मारकर परिजन रो रहे हैं।