स्कूल से लौट रहे दो छात्र डैम में डूबे; नहाने के दौरान फिसले, गया में दर्दनाक हादसा

गया जिले के रौशनगंज थाना क्षेत्र के भरारीस्थान के पास शुक्रवार शाम फुलवा डैम में डूबने से आठवीं क्लास के दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने चार दोस्तों के साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एस मेमोरियल एकेडमी स्कूल में झंडा फहराने के बाद नहाने के लिए डैम के पास पहुंचे थे। नहाने के दौरान दोनों बच्चे डूब गए। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में एक रौशनगंज पंचायत के पूर्व मुखिया संतोष कुमार का 14 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार और दिलीप मिश्रा का 14 वर्षीय इकलौते पुत्र निखिल कुमार शामिल है।

बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे बांकेबाजार के एमएस मेमोरियल एकेडमी के आठवीं कक्षा के छात्र थे। 15 अगस्त के मौके पर झंडा फहराने के बाद अपने चार दोस्तों के साथ भरारीस्थान के पास डैम में नहाने गए थे। जिसमें निखिल और सचिन डेम में गए, दोनों का पैर फिसल गया। वहां मौजूद दो दोस्त जो डैम के किनारे खड़े थे। दोनों भागकर सड़क तक पहुंचे और लोगों को घटना की जानकारी दी। फिर, ग्रामीण कोलवा डेम पहुंचे और आधे घंटे के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकल गया