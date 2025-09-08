Two students collided while playing one died Shocking accident in Kaimur school खेलने के दौरान दो छात्र टकराए, एक की मौत; कैमूर के स्कूल में हैरान करने वाला हादसा, Bihar Hindi News - Hindustan
खेलने के दौरान दो छात्र टकराए, एक की मौत; कैमूर के स्कूल में हैरान करने वाला हादसा

कैमूर के स्कूल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब शिव पट्टी में स्थित न्यू प्राथमिक स्कूल में सोमवार को खेलने के दौरान दो बच्चों के टकरा जाने से एक छात्र की मौत हो गयी। इस मामले की जांच डीपीओ को सौंपी गई है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, भभुआ (कैमूर)Mon, 8 Sep 2025 08:54 PM
कैमूर जिले के नगर थाना क्षेत्र के सीवों गांव के शिव पट्टी में स्थित न्यू प्राथमिक स्कूल में सोमवार को खेलने के दौरान दो बच्चों के टकरा जाने से एक छात्र की मौत हो गयी। मृतक नौ वर्षीय आशीष कुमार नगर थाना क्षेत्र के सीवों निवासी रामाकांत राम का पुत्र था। घटना के बारे में मृत छात्र के पिता रामाकांत ने बताया कि उनका बेटा न्यू प्राथमिक स्कूल में पढ़ने गया था। खेलने के दौरान आशीष और एक अन्य बच्चा आपस में टकरा गए, जिससे उनका बेटा गिरकर बेहोश हो गया।

सूचना मिलने पर वह स्कूल गए और आशीष को लेकर सदर अस्पताल आए। यहां सदर अस्पताल के इमरजेंसी डॉक्टर ने उसकी ईसीजी कराई। इसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के बजाय उसे लेकर घर चले गए। घटना से परिजन व आसपास में मातमी सन्नाटा पसर गया।

इस बाबत पूछे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने कहा कि मुझे इस मामले की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। मामला संज्ञान में आते ही डीपीओ से जांच कराते हुए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।