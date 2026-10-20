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नवमी की रात बिहार में अपराधियों ने दारोगा के 2 बेटों को मारी गोली, एक की मौत; मची सनसनी

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, गयाजी
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बिहार में नवमी की रात अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने यहां दारोगा के 2 बेटों को गोली मार दी है। घटना में दारोगा के छोटे बेटे रानू शेखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका सगा बड़ा भाई मोनू शेखर गोली लगने से घायल हो गया। घायल मोनू का मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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गया जी में अपराधियों ने दारोगा के दो बेटों को गोली मार दी है। (सांकेतिक तस्वीर)

कार्यालय संवाददाता, गया जी। बिहार के गया जी जिले में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने नवमी की रात पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए इस बार दारोगा के बेटों को ही गोली मार दी है। गया जी में सोमवार देर रात अपराधियों ने एक दारोगा के दो बेटों को गोली मार दी। घटना में छोटे बेटे रानू शेखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका सगा बड़ा भाई मोनू शेखर गोली लगने से घायल हो गया। घायल मोनू का मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिद्धार्थपुरी कॉलोनी रोड नंबर एक की है। किसी बात का विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

विरोध करने पर बरसाईं गोलियां

पुलिस के अनुसार सोमवार देर रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान आरोपियों ने रानू और मोनू को निशाना बनाते हुए कई राउंड गोलियां चलाईं। दोनों भाइयों को एक-एक गोली लगी। गोली लगने से रानू शेखर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में अफरातफरी मच गई। घायल मोनू को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया।

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घटनास्थल से पुलिस ने तीन खोखे बरामद

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर मौफ़स्सिल थाना की पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की। घटनास्थल से पुलिस ने तीन खोखे बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ कर घटना के कारणों और गोली चलाने वालों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है।

मोतिहारी में तैनात हैं दारोगा पिता

रानू और मोनू के पिता सुधांशु शेखर मोतिहारी जिले में दारोगा के पद पर तैनात हैं। इनका पैतृक गांव अतरी थाना क्षेत्र के जेठियन गांव में है। परिवार वर्तमान में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिद्धार्थपुरी कॉलोनी रोड नंबर एक स्थित अपने मकान में रहता है। एक ही परिवार के दो बेटों को गोली मारे जाने की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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