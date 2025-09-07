Two sisters drowned while bathing in Ganga 15 year Mausam 7 year Pari lost lives saving each other गंगा नहाते डूबीं 2 सगी बहनें, एक दूसरे को बचाने में मौत से हार गईं 15 की मौसम और 7 की परी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTwo sisters drowned while bathing in Ganga 15 year Mausam 7 year Pari lost lives saving each other

गंगा नहाते डूबीं 2 सगी बहनें, एक दूसरे को बचाने में मौत से हार गईं 15 की मौसम और 7 की परी

चार बच्ची मिलकर गंगा स्नान करने गई थीं। एक बहन डूबने लगी तो उसे बचाने में दूसरी भी डुब गई। दो बच्चियां सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहीं।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुरSun, 7 Sep 2025 02:06 PM
share Share
Follow Us on
गंगा नहाते डूबीं 2 सगी बहनें, एक दूसरे को बचाने में मौत से हार गईं 15 की मौसम और 7 की परी

बिहार को भागलपुर में दो सगी बहनें गंगा नदी में नहाते हुए डूब गईं जबकि उनके साथ नहा रहीं दो बच्चियां बाल बाल बचीं। नारायणपुर प्रखंड के काली मंदिर घाट पर रविवार की सुबह की घटना है। मृतक छात्रा नवटोलिया गांव निवासी बाबुल झा की दो पुत्री ग्यारहवी कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय मौसम कुमारी व कक्षा दो में पढ़ने वाली सात वर्षीय परी कुमारी थीं। दोनों के शवों की तलाश की जा रही है।

घटना की जानकारी ग्रामीणों व परिजनों ने भवानीपुर पुलिस व सीओ विशाल अग्रवाल को दूरभाष से सूचना दी। ग्रामीण सूत्र ने बताया कि सुबह चार बच्ची मिलकर गंगा स्नान करने गई थीं। एक बहन डूबने लगी तो उसे बचाने में दूसरी भी डुब गई। दो बच्चियां सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहीं। प्रशासन की टीम शवों को निकालने में लगी है। गंगा घाट पर भारी भीड़ जुट गई।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका से गुपचुप मिलने पहुंचा प्रेमी, गांव वालों ने पकड़ा तो जबरन करा दी शादी

इधर शनिवार को नाथनगर थाना क्षेत्र के अजमेरीपुर स्थित रसीदपुर पुल के पास नहाने गए तीन मासूम बच्चे डूब गए, जिनमें से दो की मौत हो गई। वहीं एक बच्चे को ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए भेजा गया है। जहां उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी बच्चे अजमेरीपुर गांव के रहने वाले थे।

ये भी पढ़ें:बिहार के वैशाली में पुलिस पर हमले के बाद आरोपी की कस्टडी में मौत, पुलिस बल तैनात

मृत दो बच्चे की पहचान प्रवीण मंडल के 13 वर्षीय पुत्र रबला कुमार और लक्ष्मी मंडल के 14 वर्षीय पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई है। तीसरा बच्चा जो घायल है उसकी पहचान गोपी मंडल के 12 वर्षीय पुत्र रामू कुमार है। गोताखोरों की मदद से मृत बच्चे को गंगा घाट से बाहर निकाला गया। इस अप्रिय घटना के बाद पूरे अजमेरीपुर दियारा में माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बताया कि रसीदपुर गंगा घाट नदी में दो बच्चे की मौत नहाने के दौरान डूबने से हो गई है।

ये भी पढ़ें:बिहार में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद पंचायती, मुखिया-सरपंच अरेस्ट
ये भी पढ़ें:छोटे बेटे को ज्यादा मानते थे, बड़े ने कुदाल से पिता को मार डाला; बिहार में कांड