गंगा नहाते डूबीं 2 सगी बहनें, एक दूसरे को बचाने में मौत से हार गईं 15 की मौसम और 7 की परी

चार बच्ची मिलकर गंगा स्नान करने गई थीं। एक बहन डूबने लगी तो उसे बचाने में दूसरी भी डुब गई। दो बच्चियां सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहीं।

बिहार को भागलपुर में दो सगी बहनें गंगा नदी में नहाते हुए डूब गईं जबकि उनके साथ नहा रहीं दो बच्चियां बाल बाल बचीं। नारायणपुर प्रखंड के काली मंदिर घाट पर रविवार की सुबह की घटना है। मृतक छात्रा नवटोलिया गांव निवासी बाबुल झा की दो पुत्री ग्यारहवी कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय मौसम कुमारी व कक्षा दो में पढ़ने वाली सात वर्षीय परी कुमारी थीं। दोनों के शवों की तलाश की जा रही है।

घटना की जानकारी ग्रामीणों व परिजनों ने भवानीपुर पुलिस व सीओ विशाल अग्रवाल को दूरभाष से सूचना दी। ग्रामीण सूत्र ने बताया कि सुबह चार बच्ची मिलकर गंगा स्नान करने गई थीं। एक बहन डूबने लगी तो उसे बचाने में दूसरी भी डुब गई। दो बच्चियां सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहीं। प्रशासन की टीम शवों को निकालने में लगी है। गंगा घाट पर भारी भीड़ जुट गई।

इधर शनिवार को नाथनगर थाना क्षेत्र के अजमेरीपुर स्थित रसीदपुर पुल के पास नहाने गए तीन मासूम बच्चे डूब गए, जिनमें से दो की मौत हो गई। वहीं एक बच्चे को ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए भेजा गया है। जहां उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी बच्चे अजमेरीपुर गांव के रहने वाले थे।