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खेलते-खेलते गायब हो गईं 2 बहनें, दो दिन बाद हाथ-पांव और सिर कटी लाश मिली

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, प्रधान संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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एक साथ दो बच्चियों के लापता होने के बाद से इलाके में सनसनी फैल हुई थी । परिजन अपने स्तर पर खोजबीन करने के बाद रामपुरहरी पुलिस को इसकी सूचना दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपहरण की धारा में एफआईआर दर्ज कर लापता बच्चियों की तलाश शुरू की थी।

खेलते-खेलते गायब हो गईं 2 बहनें, दो दिन बाद हाथ-पांव और सिर कटी लाश मिली

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रामपुरहरी थाना के मकसूदपुर गांव से तीन दिन से लापता दो बच्चियों का हाथ-पाँव और सिर कटा शव बुधवार की सुबह मिला। शव मकसूदपुर में धीरू राय के भट्ठा के पास चौर में मिला है। मृतक दोनों बच्ची आपस में चचेरी बहनें है। एक की पहचान मकसुदपुर गांव के राजेश राय की पुत्री मौसमी कुमारी (12 वर्ष)और वीरचंद्र कुमार की पुत्री रूची कुमारी (7 वर्ष) के रूप में हुई है। शव मिलते ही मौके पर परिजन और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। एफएसएल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। लोगों में घटना को लेकर काफी आक्रोश है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। ।

एक साथ दो बच्चियों के लापता होने के बाद से इलाके में सनसनी फैल हुई थी । परिजन अपने स्तर पर खोजबीन करने के बाद रामपुरहरी पुलिस को इसकी सूचना दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपहरण की धारा में एफआईआर दर्ज कर लापता बच्चियों की तलाश शुरू की थी।

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परिजनों का कहना है की दोनों चचेरी बहने घर के पास रविवार को खेल रही थी। जब बच्चियां गायब हुई तो परिजनों ने समझा कि घर के बगल में बख्तोर भूईया बाबा की पूजा चल रही है और वो वहीं गई होगी। देर रात तक जब दोनो बच्ची घर नही लौटी तब परिजनो ने खोजबीन शुरू की। लगातार तलाशने के बाद भी दोनो का जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनो ने मंगलवार की सुबह रामपुरहरि पुलिस को इसकी सूचना दे दी।

थानाध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि दोनो लापता बच्चियों का शव मिला है। दोनों के गायब होने के सूचना के बाद से ही पुलिस आसपास में तलाश करा रही थी। परिजन और ग्रामीण भी खोज रहे थे। थानेदार ने कहा कि घटना का शीघ्र ही उदभेदन किया जायेगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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