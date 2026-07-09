बिहार के गयाजी में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, दो लोग जिंदा जल गए; शराब की खाली बोतलें मिलीं

बिहार के गयाजी जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। इस टक्कर के बाद कार में सवार दो लोग जिंदा जल गए हैं। हादसे के बाद कार धूं-धूं कर जल रही थी और दूर से ही आसमान में उठते धुएं को देखा जा सकता था।

बिहार के गयाजी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां डोभी पटना फोरलेन सड़क पर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात एक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें कार में सवार दो लोग जिंदा जल गए। कार और ट्रक में टक्कर के बाद कार में आग लग गई थी। आग लगने की वजह से कार धूं-धूं कर जलने लगा। आग की लपटों और आसमान में उठ रहे धुएं के गुब्बार को दूर से ही देखा जा सकता था। कार में जिंदा जले दो लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। बोधगया थाना क्षेत्र के सिजूआ गांव के पास यह भयानक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार से शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं।

डोभी-पटना फोरलेन पर बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के समीप बुधवार की देर रात करीब 1:30 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जबकि चालक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल को पुलिस ने तत्काल मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खाद से लदा दस चक्का ट्रक सिजुआ गांव की ओर से सर्विस लेन के रास्ते विपरीत दिशा में फोरलेन पर चढ़ रहा था।

इसी दौरान डोभी से पटना की ओर तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर ट्रक के दाहिने हिस्से में स्थित डीजल टैंक से जा भिड़ी। टक्कर के साथ ही डीजल टैंक फट गया और दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई । आग ने कुछ ही क्षणों में कार को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे उसमें फंसे दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और कार चालक गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद ट्रक चालक और खलासी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया।