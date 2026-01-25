पटना: नीट छात्रा की मौत मामले में दो थानाध्यक्षों पर गाज, मुख्य आरोपी कब होगा गिरफ्तार
ऐसा कहा जा रहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ दरिंदगी होने की बात कही गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर एसआईटी के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले में भले ही दो पुलिस अफसरों पर गाज गिर गई हो लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस कांड का मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़ाया है।
पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद अब FSL रिपोर्ट के सामने आने से पुलिस ऐक्शन में नजर आ रही है। पत्रकारनगर थाने की थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कदमकुआं थानाध्यक्ष हेमंत झा को भी निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के मामले में सीआईडी की एफएसएल की टीम ने शनिवार को एसआईटी को सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। घटना के प्रकाश में आने के बाद एफएसएल की टीम ने हॉस्टल से कपड़े समेत कई नमूने लिए थे। पिछले एक सप्ताह से एफएसएल के लैब में नमूने की जांच चल रही थी।
जांच कार्य एफएसएल की बायोलॉजिकल टीम कर रही थी। शुक्रवार की शाम को ही एफएसएल ने जांच पूरा कर लिया था तथा शनिवार को रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ दरिंदगी होने की बात कही गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर एसआईटी के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले में भले ही दो पुलिस अफसरों पर गाज गिर गई हो लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस कांड का मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़ाया है।
कब क्या-क्या हुआ
● 6 जनवरी : छात्रा बेहोशी की हालत में हॉस्टल में मिली थी। उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया
● 7 जनवरी: दूसरे निजी अस्पताल में रेफर
● 8 जनवरी : छात्रा कोमा में चली गई
● 9 जनवरी : स्थिति में सुधार नहीं हुआ
● 10 जनवरी: आईसीयू में भर्ती छात्रा वेंटिलेटर पर रखी गई, बाद में दूसरे अस्पताल में रेफर
● 11 जनवरी : कंकड़बाग स्थित एक बड़े निजी अस्पताल में मौत
● 12 जनवरी : घटना के विरोध में कारगिल चौक पर प्रदर्शन
● 13 जनवरी : डीजीपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया
● 15 जनवरी : एसआईटी ने पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पटना एम्स भेजा