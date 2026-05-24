सोनू-मोनू के चक्कर में 2 थानेदार नपे; पुलिस की तलाशी में पंचमहला और हाथीदह SHO सस्पेंड

पचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में कुख्यात अपराधी सोनू-मोनू के घर शनिवार को छापेमारी करने गई पुलिस का स्थानीय लोगों की ओर से तलाशी लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विभाग की किरकिरी होने पर दो थानेदारों को सस्पेंड कर दिया गया है।

बिहार के मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में शनिवार को दो पक्षों में हुई गोलीबारी के बाद जदयू विधायक अनंत सिंह के कट्टर विरोधि सोनू-मोनू के घर छापेमारी को गई पुलिस की घरवालों की ओर से तलाशी लेने के मामले में दो थानाध्यक्षों पर गाज गिरी। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने रविवार को पंचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार और हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार को निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने कहा है कि दोनों थानाध्यक्षों का छापेमारी के दौरान कार्यशैली सही नहीं थी।

पचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में कुख्यात अपराधी सोनू-मोनू के घर शनिवार को छापेमारी करने गई पुलिस का स्थानीय लोगों की ओर से तलाशी लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस की इस कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने दोनों थानाध्यक्षों को रविवार को निलंबित कर दिया।

सोनू-मोनू के बारे में दूसरे पक्ष ने सोशल मीडिया पर आपतिजनक पोस्ट कर दिया था। इससे दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई थी। आरोप है कि सोनू-मोनू ने सरपंच पति मुकेश सिंह पर गोली चलाई है। इस मामले में सोनू और उसके पिता प्रमोद सिंह और सौरव पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस घटना को लेकर पुलिस गांव में छापेमारी करने गई थी। इससे पहले पुलिस ने छापेमारी के दौरान सोनू-मोनू के घर से एक बाइक बरामद की थी। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार का कहना है पुलिस ने जिस बाइक को गांव से बरामद की थी, उसे कुछ ही देर में वहां से गायब कर दिया था। इस मामले में सोनू- मोनू के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सोनू-मोनू के पिता की भी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस सोनू-मोनू के पिता प्रमोद सिंह की किसी अन्य मामले में तीन दिन पहले सादे लिबास में पुलिस गिरफ्तार करने नौरंगा जलालपुर गांव पहुंची थी। इसे लेकर पुलिस और प्रमोद सिंह के बीच बहस हुई थी। प्रमोद सिंह का कहना था कि न्यायालय से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, जबकि पुलिस का कहना था कि इससे संबंधित पत्र अभी तक कोर्ट से प्राप्त नहीं हुआ है। हालाकि पुलिस बगैर गिरफ्तार किए गांव से लौट गई थी।