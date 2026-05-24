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सोनू-मोनू के चक्कर में 2 थानेदार नपे; पुलिस की तलाशी में पंचमहला और हाथीदह SHO सस्पेंड

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में कुख्यात अपराधी सोनू-मोनू के घर शनिवार को छापेमारी करने गई पुलिस का स्थानीय लोगों की ओर से तलाशी लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विभाग की किरकिरी होने पर दो थानेदारों को सस्पेंड कर दिया गया है।

सोनू-मोनू के चक्कर में 2 थानेदार नपे; पुलिस की तलाशी में पंचमहला और हाथीदह SHO सस्पेंड

बिहार के मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में शनिवार को दो पक्षों में हुई गोलीबारी के बाद जदयू विधायक अनंत सिंह के कट्टर विरोधि सोनू-मोनू के घर छापेमारी को गई पुलिस की घरवालों की ओर से तलाशी लेने के मामले में दो थानाध्यक्षों पर गाज गिरी। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने रविवार को पंचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार और हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार को निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने कहा है कि दोनों थानाध्यक्षों का छापेमारी के दौरान कार्यशैली सही नहीं थी।

पचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में कुख्यात अपराधी सोनू-मोनू के घर शनिवार को छापेमारी करने गई पुलिस का स्थानीय लोगों की ओर से तलाशी लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस की इस कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने दोनों थानाध्यक्षों को रविवार को निलंबित कर दिया।

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सोनू-मोनू के बारे में दूसरे पक्ष ने सोशल मीडिया पर आपतिजनक पोस्ट कर दिया था। इससे दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई थी। आरोप है कि सोनू-मोनू ने सरपंच पति मुकेश सिंह पर गोली चलाई है। इस मामले में सोनू और उसके पिता प्रमोद सिंह और सौरव पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस घटना को लेकर पुलिस गांव में छापेमारी करने गई थी। इससे पहले पुलिस ने छापेमारी के दौरान सोनू-मोनू के घर से एक बाइक बरामद की थी। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार का कहना है पुलिस ने जिस बाइक को गांव से बरामद की थी, उसे कुछ ही देर में वहां से गायब कर दिया था। इस मामले में सोनू- मोनू के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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सोनू-मोनू के पिता की भी गिरफ्तारी का प्रयास

पुलिस सोनू-मोनू के पिता प्रमोद सिंह की किसी अन्य मामले में तीन दिन पहले सादे लिबास में पुलिस गिरफ्तार करने नौरंगा जलालपुर गांव पहुंची थी। इसे लेकर पुलिस और प्रमोद सिंह के बीच बहस हुई थी। प्रमोद सिंह का कहना था कि न्यायालय से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, जबकि पुलिस का कहना था कि इससे संबंधित पत्र अभी तक कोर्ट से प्राप्त नहीं हुआ है। हालाकि पुलिस बगैर गिरफ्तार किए गांव से लौट गई थी।

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कई माह से चल रहा था विवाद

पचमहला थानाध्यक्ष और सोनू-मोनू के बीच कई माह से विवाद चल रहा था। हालांकि पहले दोनों के संबंध मधुर बताए जा रहे थे, लेकिन किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हुआ। कई वीडियो-ऑडियो क्लिप भी वायरल हुए थे। सोनू-मोनू और उनके अधिवक्ता पिता प्रमोद सिंह की मानें तो थाने में अपराधियों को बिठाया जाता था और सोनू-मोनू गिरोह के प्रतिद्वंद्वी अपराधियों के साथ पुलिस की बैठकी लगती थी। नवनिर्मित थाना भवन में सीसीटीवी कैमरा नहीं होने का भी फायदा उठाते थे। पुलिस इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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