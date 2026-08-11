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रोहतास के गुप्ता धाम जा रहे दो श्रद्धालुओं की पहाड़ से गिरकर मौत, तीसरा दोस्त सदमे में

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, सासाराम
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औरंगाबाद जिले के रहने वाले तीन दोस्त गुप्ता धाम के लिए निकले। रास्ते में दो दोस्तों की पहाड़ से गिरने से मौत हो गई। तीसरा दोस्त सदमे में है। पुलिस का कहना है कि दोनों की तबीयत खराब होने से मौत हो गई।

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गुप्ता धाम जा रहे दो श्रद्धालुओं की मौत (File Photo)

बिहार के रोहतास जिले में स्थित प्रसिद्ध गुप्ता धाम जा रहे दो श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गुप्ता धाम जाते समय पहाड़ी से गिर गए थे, जिससे उनकी जान चली गई। हालांकि, पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि तबीयत खराब होने से दोनों की मौत हुई है। मृतक औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के रहने वाले थे। गांव से तीन दोस्त गुप्ता धाम के लिए निकले थे। दो दोस्तों की मौत हो जाने के बाद तीसरा सदमे में चला गया है।

मृतकों की पहचान ओबरा प्रखंड के महथू टोला निवासी 50 वर्षीय प्रयाग महतो और शंकरपुर निवासी 35 वर्षीय शंभू मेहता के रूप में हई है। उनके साथ रहे दोस्त रामजी मोहता फिलहाल सदमे में है। रामजी ने ही मृतकों के परिजन को हादसे की सूचना दी। मौत की खबर मिलते ही परिजन सासाराम स्थित गुप्ता धाम के लिए रवाना हो गए।

परिजनों के अनुसार प्रयाग महतो मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। वहीं, शंभू मेहता अनुग्रह नारायण स्टेशन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। उनकी पत्नी संजू देवी और दो बेटे प्रिंस कुमार एवं प्रीतम कुमार हैं।

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एसपी बोले- गिरने से नहीं हुई मौत

रोहतास एसपी रौशन कुमार ने मंगलवार को कहा कि गिरने से नहीं, बल्कि तबीयत खराब होने से उनकी मौत हुई है। उनके तीसरे साथी के बयान के अनुसार रास्ते में वे पहाड़ी पर रात में रुके थे। सुबह दोनों की तबीयत खराब हुई, जिससे मौत हो गई। पुलिस ने उनके साथी का बयान लिया है।

घने जंगल में स्थित है गुप्ता धाम

गुप्ता धाम रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी और घने जंगल के बीच स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक गुफा शिव मंदिर है। श्रावण मास के दौरान हर साल यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कांवरिये बक्सर से गंगा जल लेकर जंगल एवं पहाड़ों के दुर्गम रास्ते से होकर गुप्ता धाम पहुंचकर जल चढ़ाते हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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