स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रही महिला को बंदूक दिखा उठा ले गए, 2 लोगों ने किया रेप; पटना में हैवानियत

फतुहा स्टेशन के पास गाड़ी का इंतजार कर रही एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार रात की है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि एक महिला ने फतुहा थाने में आवेदन दिया है, जिसमें दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि रात 11.30 बजे फतुहा रेलवे स्टेशन के पास वह गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी। उसी समय दो व्यक्ति बाइक से आए और मारपीट करने लगे।

जबरन बाइक पर बैठाया और फतुहा रेलवे स्टेशन के पास एक अनजान कमरे में ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी दी कि किसी को इस बात की जानकारी दी तो जान से मार देंगे। हालांकि महिला उनकी बातों से डरी नहीं। अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। महिला के साथ दुष्कर्म की घटना की बात सुनते ही पुलिस ने एक टीम बनाई। तुरंत छापेमारी की गई और फतुहा रेलवे कॉलोनी के सोनू कुमार और फतुहा के ही दोस्त मोहम्मदपुर गांव निवासी निरंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर, पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है।

पहले से है आपराधिक इतिहास है ग्रामीण एसपी के मुताबिक गिरफ्तार सोनू कुमार और निरंजन का पहले से आपराधिक इतिहास है।सोनू के खिलाफ बाढ़ और खुसरुपुर थाना में मारपीट और रंगदारी के आठ मामले दर्ज हैं। दोनों जमीन की दलाली का काम करते हैं। जमीन विवाद में कई जगहों पर इसके द्वारा मारपीट की घटना की गई है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।