जबरन खींच ले गए, पटना के होटल में युवती से 2 लोगों ने किया रेप; दो बाहर कर रहे थे निगरानी

संक्षेप: पीड़िता पटना सिटी इलाके में परिवार के साथ किराये के मकान में रहती थी। पीड़िता का आरोप है कि चुन्नू और सुधांशु ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किए। इसके बाद किसी तरह थाने पहुंचकर पीड़िता ने पुलिस को घटना की आपबीती सुनाई।

पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र के फोरलेन स्थित एक होटल में गया जिले की युवती के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपित चुन्नू कुमार और सुधांशु कुमार को गिरफ्तार किया गया। होटल के बाहर निगरानी में खड़े चुन्नू के दो दोस्तों को भी दबोच लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लग्जरी गाड़ी थार और पांच मोबाइल जब्त किए हैं। पीड़िता पटना सिटी इलाके में परिवार के साथ किराये के मकान में रहती थी। पीड़िता का आरोप है कि चुन्नू और सुधांशु ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किए। इसके बाद किसी तरह थाने पहुंचकर पीड़िता ने पुलिस को घटना की आपबीती सुनाई।

डीएसपी-1 अवधेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि पचरुखिया थाने के गंगापुर निवासी विजय यादव के 29 वर्षीय पुत्र चुन्नू कुमार का 25 वर्षीया एक युवती के साथ इंस्टाग्राम पर छह महीने पहले दोस्ती हुई थी। जो आगे चलकर प्यार में बदल गया। हाल के दिनों में दोनों में मनमुटाव हो गया। इसी को सुलझाने के लिए सोमवार की सुबह चुन्नू ने युवती को धोखे से गुलजारबाग शीतला माता मंदिर के पास बुलाया। इसके बाद चुन्नू ने सुलह के नाम पर होटल ले जाने की बात कहते हुए युवती को थार गाड़ी में बिठा लिया। उस गाड़ी में पहले से चुन्नू के तीन और दोस्त भी बैठे थे। सभी लोग युवती को लेकर भिखुआ फोरलेन स्थित एक होटल पर पहुंचे।

युवती को जबरन होटल के अंदर ले गए आरोपित युवती ने होटल के अंदर जाने का विरोध किया तो चुन्नू और उसके मित्र फतुहा मोहम्मदपुर निवासी सत्येंद्र यादव के 19 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार जबरन उसे लेकर होटल में ले गए। जबकि चुन्नू के दोस्त नदी थाने के सम्मसपुर निवासी मुन्ना पासवान का 25 वर्षीय पुत्र रौशन कुमार और फतुहा गोविंदपुर निवासी अजय साह के 26 वर्षीय पुत्र होटल के बाहर खड़े होकर निगरानी करने लगे।