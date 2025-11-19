Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newstwo people drag woman and raped in patna hotel two other guarding outside
जबरन खींच ले गए, पटना के होटल में युवती से 2 लोगों ने किया रेप; दो बाहर कर रहे थे निगरानी

जबरन खींच ले गए, पटना के होटल में युवती से 2 लोगों ने किया रेप; दो बाहर कर रहे थे निगरानी

संक्षेप: पीड़िता पटना सिटी इलाके में परिवार के साथ किराये के मकान में रहती थी। पीड़िता का आरोप है कि चुन्नू और सुधांशु ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किए। इसके बाद किसी तरह थाने पहुंचकर पीड़िता ने पुलिस को घटना की आपबीती सुनाई।

Wed, 19 Nov 2025 10:23 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र के फोरलेन स्थित एक होटल में गया जिले की युवती के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपित चुन्नू कुमार और सुधांशु कुमार को गिरफ्तार किया गया। होटल के बाहर निगरानी में खड़े चुन्नू के दो दोस्तों को भी दबोच लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लग्जरी गाड़ी थार और पांच मोबाइल जब्त किए हैं। पीड़िता पटना सिटी इलाके में परिवार के साथ किराये के मकान में रहती थी। पीड़िता का आरोप है कि चुन्नू और सुधांशु ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किए। इसके बाद किसी तरह थाने पहुंचकर पीड़िता ने पुलिस को घटना की आपबीती सुनाई।

डीएसपी-1 अवधेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि पचरुखिया थाने के गंगापुर निवासी विजय यादव के 29 वर्षीय पुत्र चुन्नू कुमार का 25 वर्षीया एक युवती के साथ इंस्टाग्राम पर छह महीने पहले दोस्ती हुई थी। जो आगे चलकर प्यार में बदल गया। हाल के दिनों में दोनों में मनमुटाव हो गया। इसी को सुलझाने के लिए सोमवार की सुबह चुन्नू ने युवती को धोखे से गुलजारबाग शीतला माता मंदिर के पास बुलाया। इसके बाद चुन्नू ने सुलह के नाम पर होटल ले जाने की बात कहते हुए युवती को थार गाड़ी में बिठा लिया। उस गाड़ी में पहले से चुन्नू के तीन और दोस्त भी बैठे थे। सभी लोग युवती को लेकर भिखुआ फोरलेन स्थित एक होटल पर पहुंचे।

युवती को जबरन होटल के अंदर ले गए आरोपित

युवती ने होटल के अंदर जाने का विरोध किया तो चुन्नू और उसके मित्र फतुहा मोहम्मदपुर निवासी सत्येंद्र यादव के 19 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार जबरन उसे लेकर होटल में ले गए। जबकि चुन्नू के दोस्त नदी थाने के सम्मसपुर निवासी मुन्ना पासवान का 25 वर्षीय पुत्र रौशन कुमार और फतुहा गोविंदपुर निवासी अजय साह के 26 वर्षीय पुत्र होटल के बाहर खड़े होकर निगरानी करने लगे।

होटल के कमरे सील

डीएसपी-1 अवधेश कुमार ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने होटल के कमरे में जाकर जांच के नमूने लिए हैं एवं होटल के कमरे को सील कर दिया गया है। पीड़िता का बयान न्यायालय में दर्ज कराते हुए सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
