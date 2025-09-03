पीएमसीएच में खुले मैदान में घंटों तक पड़े रहे दो मरीज, एक की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों लावारिस मरीज दिन के नौ बजे के आसपास से ही आरएसबी के पीछे पार्किंग वाले हिस्से में पड़े थे। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पीएमसीएच के टीओपी प्रभारी को दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची।

पीएमसीएच के आरएसबी वार्ड के पीछे पार्किंग के पास खुले मैदान में घंटों दो लावारिस मरीज पड़े रहे। इनमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल प्रशासन ने बाद में भर्ती कराया। अस्पताल प्रशासन को इसकी जब भनक लगी तो उसमें से एक 25 वर्षीय लावारिस मरीज को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। हालांकि दूसरे मरीज, जिसकी उम्र करीब 55 वर्ष थी, उसकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों लावारिस मरीज दिन के नौ बजे के आसपास से ही आरएसबी के पीछे पार्किंग वाले हिस्से में पड़े थे। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पीएमसीएच के टीओपी प्रभारी को दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची। टीओपी प्रभारी रोहित पासवान ने बताया कि 55 वर्षीय लावारिस मरीज का इलाज पीएमसीएच में ही चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही वह अपने आप बाहर चला गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। शव को सुरिक्षत रखा गया है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. आईएस ठाकुर ने कहा कि सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई और मरीज को वार्ड में भर्ती कराया गया है।