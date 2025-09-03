two patients were Keep lying in pmch compound later one dead पीएमसीएच में खुले मैदान में घंटों तक पड़े रहे दो मरीज, एक की मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newstwo patients were Keep lying in pmch compound later one dead

पीएमसीएच में खुले मैदान में घंटों तक पड़े रहे दो मरीज, एक की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों लावारिस मरीज दिन के नौ बजे के आसपास से ही आरएसबी के पीछे पार्किंग वाले हिस्से में पड़े थे। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पीएमसीएच के टीओपी प्रभारी को दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटनाWed, 3 Sep 2025 09:05 AM
share Share
Follow Us on
पीएमसीएच में खुले मैदान में घंटों तक पड़े रहे दो मरीज, एक की मौत

पीएमसीएच के आरएसबी वार्ड के पीछे पार्किंग के पास खुले मैदान में घंटों दो लावारिस मरीज पड़े रहे। इनमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल प्रशासन ने बाद में भर्ती कराया। अस्पताल प्रशासन को इसकी जब भनक लगी तो उसमें से एक 25 वर्षीय लावारिस मरीज को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। हालांकि दूसरे मरीज, जिसकी उम्र करीब 55 वर्ष थी, उसकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों लावारिस मरीज दिन के नौ बजे के आसपास से ही आरएसबी के पीछे पार्किंग वाले हिस्से में पड़े थे। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पीएमसीएच के टीओपी प्रभारी को दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची। टीओपी प्रभारी रोहित पासवान ने बताया कि 55 वर्षीय लावारिस मरीज का इलाज पीएमसीएच में ही चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही वह अपने आप बाहर चला गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। शव को सुरिक्षत रखा गया है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. आईएस ठाकुर ने कहा कि सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई और मरीज को वार्ड में भर्ती कराया गया है।

लावारिस वार्ड नहीं है पीएमसीएच में

राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में फिलहाल लावारिस वार्ड नहीं है। पीएमसीएच के जीर्णोद्धार का कार्य होने से लावारिस और कैदी वार्ड का पुराना भवन तोड़ दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसे मरीजों का इलाज सामान्य वार्ड में ही कराया जा रहा है। कई बार मरीज इलाज के दौरान वार्ड से बाहर चले जाते हैं और अस्पताल प्रशासन को कोई जानकारी नहीं मिल पाती।