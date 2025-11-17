Hindustan Hindi News
सम्राट तो सेट हैं, नीतीश सरकार में राजपूत Dy CM की चर्चा, 3 बने तभी चिराग की LJP-R को मौका

संक्षेप: Nitish Govt Cabinet Formula: नीतीश कुमार की सरकार में उप-मुख्यमंत्री 2 होंगे या 3, ये चर्चा चल रही है। सम्राट चौधरी तो सेट लगते हैं, लेकिन एक डिप्टी सीएम राजपूत बन सकता है। तीसरा बना तो चिराग पासवान की लोजपा-आर से कोई होगा।

Mon, 17 Nov 2025 02:32 PM
Nitish Govt Cabinet Formula: बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने जा रही एनडीए की नई सरकार में उप-मुख्यमंत्री दो होंगे या तीन, इसको लेकर अटकलें तेज हैं। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी का नाम तो तय दिख रहा है, क्योंकि पिछली सरकार में उनका कद नंबर 2 का था और नीतीश से उनकी केमिस्ट्री बढ़िया हो गई है। चर्चा है कि भाजपा से एक राजपूत डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे भूमिहार जाति के विजय सिन्हा को फिर इस पद पर मौका नहीं मिलेगा। भाजपा और नीतीश अगर तीन डिप्टी सीएम का मन बनाते हैं तभी चिराग पासवान की लोजपा-आर को मौका मिल सकता है।

गृहमंत्री अमित शाह ने प्रचार के दौरान तारापुर में सम्राट चौधरी और लखीसराय में विजय सिन्हा को ‘बड़ा आदमी’ बनाने का वादा किया था। पिछली सरकार में 2 भूमिहार और 4 राजपूत मंत्री थे। इस चुनाव में एनडीए से 70 सवर्ण विधायक जीते हैं, जिसमें बीजेपी के 42, जेडीयू के 18, लोजपा के 7, रालोमो के 2 और हम के 1 एमएलए हैं। जातियों के हिसाब से देखें तो 32 राजपूत और 22 भूमिहार जीते हैं। 2 कायस्थ और बाकी ब्राह्मण हैं। भाजपा के 19 राजपूत और 12 भूमिहार जबकि जदयू के 7 राजपूत और 7 भूमिहार जीते हैं। लोजपा-आर के 19 विधायकों में 5 राजपूत ही हैं।

नीतीश-सम्राट से ‘लव-कुश’ सेट, दूसरा डिप्टी सीएम राजपूत, तीसरे दलित पर अटकलें

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी मिलकर लव-कुश का समीकरण साध लेते हैं। सवर्ण जातियों के समर्थन और बड़े पैमाने पर उनके विधायकों की संख्या को देखते हुए दूसरा डिप्टी सीएम पद एक सवर्ण को दिया जा सकता है। जातियों के हिसाब से राजपूत विधानसभा में 32 सीट जीतकर सबसे आगे हैं। 22 भूमिहार के मुकाबले उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। राजीव प्रताप रूडी ठाकुरों की हिस्सेदारी की बात चुनाव से पहले खुलकर कर रहे थे।

एनडीए में 32 राजपूत जाति के विधायकों के मुकाबले जातियों के एक वर्ग के दौर पर दलित ऊपर हैं, जिनके 35 विधायक जीते हैं। इसमें जदयू के 14, भाजपा 12, लोजपा 5 और हम के 4 हैं। अगर नीतीश और भाजपा तय करते हैं कि एनडीए सरकार में किसी दलित को ‘बड़ा पद’ देना है तो यह चिराग पासवान की पार्टी के लिए बड़ा मौका हो सकता है।

नीतीश सरकार में 6 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला बन सकता है

एनडीए के 202 विधायक जीते हैं और सरकार में कुल 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से 6 एमएलए पर 1 मंत्री का बद गठबंधन के पांच दलों के बीच बांटा जा सकता है। भाजपा को 15-16, जदयू को 14-15, लोजपा को 3-4, हम और रालोमो को 1-1 मिनिस्टर मिल सकता है। जब मंत्रियों का संख्या और कोटा तय हो जाएगा, तब गठबंधन के नेता विभिन्न जाति और समुदाय को हिस्सेदारी भी आपस में बांटकर दे सकते हैं।

