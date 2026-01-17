बिहार में दो नई रेल लाइन का सर्वे जल्द, सीतामढ़ी से सुरसंड तक आसान होगा सफर

संक्षेप: बिहार में दो नई रेल लाइन बनने वाली हैं, जिनका सर्वे जल्द शुरू होने वाला है। रेलवे ने इसकी निविदा जारी कर दी है। सीतामढ़ी से सुरसंड और ललितग्राम से वीरपुर तक लाइन बिछाई जाएगी। मिथिलांचल और सीमांचल के लोगों को इससे फायदा होगा।

बिहार में दो नई रेल लाइन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीतामढ़ी से जयनगर, निर्मली वाया सुरसंड तक 188 किलोमीटर और ललित ग्राम से वीरपुर तक 22 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का सर्वे जल्द होगा। दोनों रेल लाइन के निर्माण के लिए रेलवे की ओर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने से पहले एलाइनमेंट का फाइनल सर्वे किया जाएगा। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। फरवरी में एजेंसी का चयन के बाद सर्वे शुरू किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता (निर्माण) महबूब आलम ने बिहार सरकार के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को पत्र लिखकर बताया कि ललित ग्राम से वीरपुर रेल लाइन के लिए रेलवे बोर्ड ने 9 सितंबर 2025 को एलाइनमेंट के अंतिम सर्वे को मंजूरी दी थी। सीतामढ़ी से जयनगर, निर्मली वाया सुरसंड रेल परियोजना को 2008-09 में मंजूरी मिली थी। मगर रेलवे बोर्ड ने 2019 में इसे रोक दिया था। इसके बाद 29 सितंबर 2025 को रेलवे बोर्ड ने परियोजना को फिर से शुरू कर दिया।

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दोनों परियोजनाओं का डीपीआर तैयार करने से पहले एलाइनमेंट के फाइनल सर्वे के लिए निविदा जारी कर दी गई है। फरवरी में निविदा के बाद सर्वे शुरू होगा।

नेपाल सीमा तक मजबूत होगा संपर्क सुपौल जिले के ललित ग्राम से वीरपुर तक 22 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनने से नेपाल सीमा तक आवागमन सुगम होगा। इससे व्यापार, पर्यटन और सीमावर्ती विकास को नई गति मिलेगी। रेल लाइन से ना सिर्फ जिले को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि भारत-नेपाल सीमा के पास आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी।