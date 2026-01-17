Hindustan Hindi News
बिहार में दो नई रेल लाइन का सर्वे जल्द, सीतामढ़ी से सुरसंड तक आसान होगा सफर

संक्षेप:

बिहार में दो नई रेल लाइन बनने वाली हैं, जिनका सर्वे जल्द शुरू होने वाला है। रेलवे ने इसकी निविदा जारी कर दी है। सीतामढ़ी से सुरसंड और ललितग्राम से वीरपुर तक लाइन बिछाई जाएगी। मिथिलांचल और सीमांचल के लोगों को इससे फायदा होगा।

Jan 17, 2026 09:52 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
बिहार में दो नई रेल लाइन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीतामढ़ी से जयनगर, निर्मली वाया सुरसंड तक 188 किलोमीटर और ललित ग्राम से वीरपुर तक 22 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का सर्वे जल्द होगा। दोनों रेल लाइन के निर्माण के लिए रेलवे की ओर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने से पहले एलाइनमेंट का फाइनल सर्वे किया जाएगा। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। फरवरी में एजेंसी का चयन के बाद सर्वे शुरू किया जाएगा।

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता (निर्माण) महबूब आलम ने बिहार सरकार के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को पत्र लिखकर बताया कि ललित ग्राम से वीरपुर रेल लाइन के लिए रेलवे बोर्ड ने 9 सितंबर 2025 को एलाइनमेंट के अंतिम सर्वे को मंजूरी दी थी। सीतामढ़ी से जयनगर, निर्मली वाया सुरसंड रेल परियोजना को 2008-09 में मंजूरी मिली थी। मगर रेलवे बोर्ड ने 2019 में इसे रोक दिया था। इसके बाद 29 सितंबर 2025 को रेलवे बोर्ड ने परियोजना को फिर से शुरू कर दिया।

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दोनों परियोजनाओं का डीपीआर तैयार करने से पहले एलाइनमेंट के फाइनल सर्वे के लिए निविदा जारी कर दी गई है। फरवरी में निविदा के बाद सर्वे शुरू होगा।

नेपाल सीमा तक मजबूत होगा संपर्क

सुपौल जिले के ललित ग्राम से वीरपुर तक 22 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनने से नेपाल सीमा तक आवागमन सुगम होगा। इससे व्यापार, पर्यटन और सीमावर्ती विकास को नई गति मिलेगी। रेल लाइन से ना सिर्फ जिले को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि भारत-नेपाल सीमा के पास आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी।

मिथिला और सीमांचल के लोगों को सुविधा

सीतामढ़ी से सुरसंड तक नई रेल लाइन बनने से सुपौल, मधुबनी और सीतामढ़ी सहित पूरे मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। इन इलाकों में अभी रेल नेटवर्क सीमित है, जिससे व्यापार और आवागमन में कठिनाई होती है। नई रेल लाइन बनने के बाद ना सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि कृषि उत्पादों, छोटे उद्योगों और स्थानीय व्यापार को भी बड़ा बाजार मिलेगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Railway Railway News Indian Railways अन्य..
