बेगूसराय में युवक का गला काटकर फेंका, बांका में भी मर्डर से सनसनी; जंगल से मिली लाश

बेगूसराय जिले के मटिहानी में एक अज्ञात युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई, उसका शव सड़क किनारे खेत से मिला। इसी तरह, बांका जिले के सुईया थाना क्षेत्र में एक शख्स की गला रेतकर हत्या की गई, जिसका शव जंगल से बरामद किया गया।

Dec 26, 2025 12:05 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, बांका/बेगूसराय
बिहार में अलग-अलग वारदातों में दो लोगों की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहली घटना, बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र की है। यहां गुरुवार शाम रचियाही पंचायत में सड़क किनारे सरसों के खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिला। उसकी किसी ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। दूसरी वारदात, बांका जिले के सुईया थाना क्षेत्र से सामने आई है। यहां बैरधियां जंगल से एक शख्स का शव शुक्रवार सुबह मिला। उसकी भी गला रेतकर हत्या किए जाने की आशंका है।

जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिले की मटिहानी थाना पुलिस को सूचना मिली की खेत में लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। उसकी उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक की गर्दन पर किसी ने धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर सबूत इकट्ठा करवाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी की जानकारी खंगाल रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है।

शुक्रवार सुबह बांका जिले के सुईया थाना पुलिस ने बैरधनियां जल से एक व्यक्ति का शव बरामद किया। मृतक की पहचान बेलहर थाना क्षेत्र के झीकुलिया गांव निवासी 43 वर्षीय सुबोध कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या गला रेतकर की गई है। शव जंगल में पड़े होने की सूचना मिलने के बाद सुईया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मृतक के परिजन से जानकारी ले रही है।

