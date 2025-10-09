Two MLAs resign amid Bihar elections won from RJD now preparing to contest BJP ticket बिहार चुनाव से पहले 2 विधायकों का इस्तीफा, आरजेडी से जीते थे, अब भाजपा से तैयारी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsTwo MLAs resign amid Bihar elections won from RJD now preparing to contest BJP ticket

बिहार चुनाव से पहले 2 विधायकों का इस्तीफा, आरजेडी से जीते थे, अब भाजपा से तैयारी

बिहार चुनाव से पहले दो विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2020 में उन्होंने आरजेडी से लड़कर चुनाव जीता था, इसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया। अब आगामी चुनाव में वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, भभुआThu, 9 Oct 2025 08:54 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले दो विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैमूर जिले के भभुआ से विधायक भरत बिंद और मोहनियां की विधायक संगीता कुमारी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंपा है। चर्चा है कि दोनों MLA का इस्तीफा मंजूर हो गया है। 2020 में इन्होंने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। हालांकि, 2024 में वे पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। अब आगामी चुनाव में वे भाजपा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

हालांकि, भरत बिंद और संगीता कुमारी के भाजपा में शामिल होने के बाद आरजेडी ने इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। लेकिन, अभी तक इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मोहनियां और भभुआ विधायक ने खुद इस्तीफा देने की बात की पुष्टि की है।

मोहनियां विधायक संगीता कुमारी ने कहा कि वह क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रही हैं। वह लगातार कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं आमजनों के साथ संपर्क बनाए हुई हैं। उन्होंने भाजपा के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है।

उधर, भभुआ विधायक भरत बिंद ने कहा कि तकनीकी कारणों से इस्तीफा देना जरूरी था। इस्तीफा नहीं देते तो भाजपा उन्हें टिकट कैसे देती। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है।