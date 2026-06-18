2 पुरुष, एक महिला और एक बच्चा; बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट की गजब की कहानी सामने आई
डीएसपी अभिजीत कौर ने बताया कि ऑटो में दो पुरुष, एक महिला और एक छोटा बच्चा सवार हुआ। देर रात जैतपुर थाना क्षेत्र के कोलवारा गांव के पास सुनसान स्थान पर पहुंचते ही सवार व्यक्तियों ने गाड़ी लूट ली।
Bihar Crime News: आप या आपके रिश्तेराद किराए पर गाडी़ चलाते हैं तो यह खबर जानना जरूरी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल करता है। यह गैंग महिला और बच्चे को पहुंचाने के नाम पुर किराए पर गाड़ी लेता और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस ने बंटी बबली गैंग को गिरफ्तार किया। दोनों ने मिलकर एक ऑटो ड्राइवर को शिकार बनाया।
जैतपुर थानांतर्गत हुए ऑटो लूटकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। गिरोह के शातिर महिला व बच्चों के साथ ऑटो भाड़े पर लेकर सुनसान जगह पर लूटपाट करते थे। घटना में शामिल महिला समेत दो शातिरों को गिरफ्तार कर लूटी गई सीएनजी ऑटो और आधार कार्ड बरामद किया गया है। गिरोह के तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है।
एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने बताया कि बीते सोमवार को बोचहां इलाके के ऑटो चालक मो. साबिर को अज्ञात लोगों ने मुजफ्फरपुर से साहेबगंज जाने के लिए रिजर्व किया था। ऑटो में दो पुरुष, एक महिला और एक छोटा बच्चा सवार हुआ। देर रात जैतपुर थाना क्षेत्र के कोलवारा गांव के पास सुनसान स्थान पर पहुंचते ही सवार व्यक्तियों ने चालक के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला किया और ऑटो, मोबाइल व आधार कार्ड लूटकर फरार हो गए।
24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार
चालक की शिकायत पर जैतपुर थाने में केस दर्ज किया गया। एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अहियापुर थाना क्षेत्र से बरुराज निवासी दीपक कुमार और अहियापुर निवासी शालू देवी को गिरफ्तार किया। दीपक कुमार की निशानदेही पर लूटी गई ऑटो व आधार कार्ड बरामद हुआ। दोनों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने तीसरे आरोपित की पहचान कर ली है।
पीड़ित के आवेदन पर जैतपुर थाना में कांड संख्या 116/26 दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र से बरुराज निवासी दीपक कुमार और अहियापुर निवासी शालू देवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दीपक कुमार के निशानदेही पर लूटा गया ऑटो और आधार कार्ड भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपितों ने पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मामले में शामिल तीसरे आरोपित की पहचान कर ली गई है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपित दीपक कुमार के विरुद्ध पूर्व में कथैया थाना में चोरी तथा बरुराज थाना में गृहभेदन का मामला दर्ज है।
(मुजफ्फरपुर से पंकज राकेश की रिपोर्ट)
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें