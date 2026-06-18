2 पुरुष, एक महिला और एक बच्चा; बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट की गजब की कहानी सामने आई

डीएसपी अभिजीत कौर ने बताया कि ऑटो में दो पुरुष, एक महिला और एक छोटा बच्चा सवार हुआ। देर रात जैतपुर थाना क्षेत्र के कोलवारा गांव के पास सुनसान स्थान पर पहुंचते ही सवार व्यक्तियों ने गाड़ी लूट ली।

Bihar Crime News: आप या आपके रिश्तेराद किराए पर गाडी़ चलाते हैं तो यह खबर जानना जरूरी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल करता है। यह गैंग महिला और बच्चे को पहुंचाने के नाम पुर किराए पर गाड़ी लेता और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस ने बंटी बबली गैंग को गिरफ्तार किया। दोनों ने मिलकर एक ऑटो ड्राइवर को शिकार बनाया।

जैतपुर थानांतर्गत हुए ऑटो लूटकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। गिरोह के शातिर महिला व बच्चों के साथ ऑटो भाड़े पर लेकर सुनसान जगह पर लूटपाट करते थे। घटना में शामिल महिला समेत दो शातिरों को गिरफ्तार कर लूटी गई सीएनजी ऑटो और आधार कार्ड बरामद किया गया है। गिरोह के तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है।

एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने बताया कि बीते सोमवार को बोचहां इलाके के ऑटो चालक मो. साबिर को अज्ञात लोगों ने मुजफ्फरपुर से साहेबगंज जाने के लिए रिजर्व किया था। ऑटो में दो पुरुष, एक महिला और एक छोटा बच्चा सवार हुआ। देर रात जैतपुर थाना क्षेत्र के कोलवारा गांव के पास सुनसान स्थान पर पहुंचते ही सवार व्यक्तियों ने चालक के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला किया और ऑटो, मोबाइल व आधार कार्ड लूटकर फरार हो गए।

24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार चालक की शिकायत पर जैतपुर थाने में केस दर्ज किया गया। एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अहियापुर थाना क्षेत्र से बरुराज निवासी दीपक कुमार और अहियापुर निवासी शालू देवी को गिरफ्तार किया। दीपक कुमार की निशानदेही पर लूटी गई ऑटो व आधार कार्ड बरामद हुआ। दोनों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने तीसरे आरोपित की पहचान कर ली है।

पीड़ित के आवेदन पर जैतपुर थाना में कांड संख्या 116/26 दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र से बरुराज निवासी दीपक कुमार और अहियापुर निवासी शालू देवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दीपक कुमार के निशानदेही पर लूटा गया ऑटो और आधार कार्ड भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपितों ने पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मामले में शामिल तीसरे आरोपित की पहचान कर ली गई है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपित दीपक कुमार के विरुद्ध पूर्व में कथैया थाना में चोरी तथा बरुराज थाना में गृहभेदन का मामला दर्ज है।