15 साल की बेटी को घर से खींच ले गए हैवान, खेत में रेप; दबंगों ने परिजनों को किया कैद

संक्षेप:

इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस से शिकायत न करने की धमकी देते हुए पीड़ित परिवार को घर में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान परिवार के लोग भय और दबाव में घंटों अपने ही घर में कैद रहे।

Jan 07, 2026 06:49 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, धरहरा, मुंगेर
बिहार में एक बेटी को हैवान घऱ से खींच कर ले गए और फिर उसके साथ हैवानियत की गई। वारदात मुंगेर जिले की है। धरहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की रात 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा है। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गांव के ही दो युवकों ने उसे घर से खींचकर पास के खेत में ले जाकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस से शिकायत न करने की धमकी देते हुए पीड़ित परिवार को घर में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान परिवार के लोग भय और दबाव में घंटों अपने ही घर में कैद रहे।

सोमवार को किसी तरह पीड़ित परिवार ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रविवार की रात करीब आठ बजे वह अपने घर के मेन गेट पर खड़ी थी।

उसी दौरान गांव के दो युवक वहां पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर जबरन खींचने लगे। जब छात्रा ने विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और उसे पास के खेत में घसीटते हुए ले गए। वहां उसके साथ एक ने दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा फरार हो गया।

मुंगेर के सदर एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि रविवार को यह घटना हुई है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया था। जांच में दबंगई का मामला सामने आया तो अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की जायेगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
