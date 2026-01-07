15 साल की बेटी को घर से खींच ले गए हैवान, खेत में रेप; दबंगों ने परिजनों को किया कैद

संक्षेप: इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस से शिकायत न करने की धमकी देते हुए पीड़ित परिवार को घर में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान परिवार के लोग भय और दबाव में घंटों अपने ही घर में कैद रहे।

बिहार में एक बेटी को हैवान घऱ से खींच कर ले गए और फिर उसके साथ हैवानियत की गई। वारदात मुंगेर जिले की है। धरहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की रात 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा है। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गांव के ही दो युवकों ने उसे घर से खींचकर पास के खेत में ले जाकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस से शिकायत न करने की धमकी देते हुए पीड़ित परिवार को घर में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान परिवार के लोग भय और दबाव में घंटों अपने ही घर में कैद रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोमवार को किसी तरह पीड़ित परिवार ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रविवार की रात करीब आठ बजे वह अपने घर के मेन गेट पर खड़ी थी।

उसी दौरान गांव के दो युवक वहां पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर जबरन खींचने लगे। जब छात्रा ने विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और उसे पास के खेत में घसीटते हुए ले गए। वहां उसके साथ एक ने दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा फरार हो गया।