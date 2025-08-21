ठगी के खेल में हुस्न का जाल, 24 घंटे में उड़ा दिए 20 लाख; 2 फरेबी महिलाएं पुलिस के हत्थे चढ़ीं

दोनों महिलाएं 24 घंटे में पैसा डबल करने का झांसा देकर करीब 20 लाख रुपए की ठगी कर चुकी थीं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

बिहार के पूर्णिया में धमदाहा थाना क्षेत्र में पांच दिनों से सक्रिय एक फर्जीवाड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ठाढ़ी राजो पंचायत के खनवा गांव में ग्रामीणों ने ऐसी दो महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जो 24 घंटे में पैसा डबल करने का झांसा देकर करीब 20 लाख रुपए की ठगी कर चुकी थीं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। गिरोह की अन्य महिलाओं को पकड़ने की कवायद शुरू हो गयी है।

ग्रामीणों के मुताबिक 12 अगस्त से धमदाहा थाना क्षेत्र के ईटहरी गांव की पांच महिलाएं खनवा गांव आकर गांववालों को झांसा देने लगीं। शुरुआत में उन्होंने 500 से 1000 रुपए लेकर राशि बढ़ाकर लौटा दी, जिससे लोग भरोसा करने लगे। लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से एक महिला भागते वक्त पकड़ी गई। बाद में उसे छुड़ाने आई दूसरी महिला को भी ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दिनभर दोनों महिलाएं लोगों को पैसे लौटाने और डबल कर देने का भरोसा देती रहीं, लेकिन शाम तक कोई रकम नहीं मिली। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया।

थानाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फरार महिलाओं की तलाश भी शुरू कर दी गई है।