पुलिस जीप में टक्कर से 2 की मौत, शादी समारोह से दोस्त को छोड़ने जा रहा था SSB जवान; हादसा कैसे हुआ?

पुलिस जीप में टक्कर से 2 की मौत, शादी समारोह से दोस्त को छोड़ने जा रहा था SSB जवान; हादसा कैसे हुआ?

संक्षेप:

सुधीर कुमार कुशवाहा अपने दोस्त विक्की जायसवाल के साथ बुलेट बाइक से अररिया बस स्टैंड आ रहा था। इसी दौरान गिरहिंडा शोरूम के समीप सड़क किनारे खड़ी पुलिस जीप मे तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी।

Jan 30, 2026 02:47 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, अररिया
बिहार के अररिया में एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना ने दो मां की कोख सूना कर दिया। गुरुवार की देर रात अररिया-रानीगंज मुख्य मार्ग पर गिरहिंडा शोरूम के समीप बुलेट बाइक व पुलिस जीप में हुई भीषण टक्कर में एक एसएसबी जवान व उनके दोस्त की मौत हो गयी। मृतक एसएसबी जवान सुधीर कुमार कुशवाहा अररिया आरएस वार्ड संख्या चार का रहनेवाला था और वह अररिया एसएसबी हेडक्वाटर में पदस्थापित था। दूसरा मृतक उनका दोस्त फारबिसगंज ट्रेनिग स्कूल का था रहने वाला विक्की जायसवाल था। अररिया आरएस में एक शादी समारोह में शामिल दोस्त को देर रात करीब डेढ़ बजे अपनी बुलेट बाइक से आ अररिया बस स्टैंड छोड़ने जा रहा था कि यह हादसा हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार सुधीर कुमार कुशवाहा अपने दोस्त विक्की जायसवाल के साथ बुलेट बाइक से अररिया बस स्टैंड आ रहा था। इसी दौरान गिरहिंडा शोरूम के समीप सड़क किनारे खड़ी पुलिस जीप मे तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस के सहयोग से उन्हें सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक अररिया आरएस वार्ड संख्या चार निवासी स्व राजकुमार कुशवाहा का 42 वर्षीय पुत्र सुधीर कुशवाहा व दूसरा मृतक फारबिसगंज ट्रेनिंग स्कूल चौक,वार्ड संख्या 21 निवासी स्वर्गीय दिनेश प्रसाद जायसवाल का 35 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार जायसवाल था।

सुधीर कुमार कुशवाहा एसएसबी की 52वीं बटालियन अररिया हेडक्वाटर में पदस्थापित था जबकि, विक्की कुमार जायसवाल की पत्नी अररिया आरएस स्थित महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में शिक्षिका हैं। दोनों पति-पत्नी अपने बच्चों के साथ अररिया आरएस में किराए के मकान में रहते थे। बताया गया कि सुधीर और विक्की अच्छे दोस्त थे। गुरुवार रात अररिया आरएस स्थित सुधीर कुमार कुशवाहा के पड़ोस में एक शादी समारोह में दोनो शामिल थे। वहां से देर रात करीब ढेड़ बजे विक्की को छोड़ने अररिया बस स्टैंड जा रहे थे। स्थानीय लोगो का कहना था कि तेज रफ्तार की वजह से बाइक नियंत्रण से बाहर हो गई और पुलिस वाहन से टकरा गई।

हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पूरा इलाका शोक में डूब गया है। यातायात थाना अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह घटना एक बार फिर तेज रफ्तार और रात के समय सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही की भयावहता को उजागर करती है। स्थानीय लोग सड़क पर बेहतर लाइटिंग और साइनेज की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
